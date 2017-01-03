Türkiye’nin Almanya’nın Berlin kentindeki büyükelçiliğinde Silahlı Kuvvetler Ataşesi olarak görevlendirilen Kurmay Yarbay Ahmet Üçbudak’ın, 15 Temmuz’da görevini teslim ettiği ancak İstihkam Alay Komutanlığından ayrılmayarak, darbe girişimine destek verdiği öğrenildi.

2.Ordu İstihkam Alayı eski Tabur Komutanı Kurmay Yarbay Ahmet Üçbudak, üzerine uçaksavar takılan iki ZPT (Zırhlı Personel Taşıyıcısı) ile 2. Ordu’daki darbeci askerlere destek için Altay Kışlası’ndan çıkmış, bu araçlardan biri yolda kalırken, kendisinin bulunduğu ZPT ile 2. Ordu’nun duvarına çarpmış ve yaralı olarak ele geçirilmişti.

Malatya Cumhuriyet Başsavcı Ergül Yılmaz ve Başsavcı Vekili Mehmet Badem tarafından hazırlanan iddianamede, Üçbudak’ın birkaç rütbeli askeri çağırarak, “Evet arkadaşlar şehit olmaya gidiyoruz, hazır mısınız?’ dediği, 2. Ordu’da ölü ve yaralıların olduğunu, oraya gidilmesi gerektiğini söylediğine dikkat çekildi.

Üçbudak’ın 2. Ordu’ya gidilmesi gerektiğini söylemesi üzerine Yüzbaşı Hamdi B.’nin ‘Komutanım bu sizin şahsi emriniz mi yoksa emir komuta zincirinden gelen bir emir mi?’ sorusuna; ‘Alay komutanınızın emrini dinlemeyeceksiniz, burada benim emrim geçerli’ dediği ve elindeki silahı Yüzbaşı Hamdi B.’ye doğrultarak, ‘Benimle gelecek misiniz, gelmeyecek misiniz? Seni tutuklarım’ dediği iddianamede yer aldı.

Yetkisi olmadığı halde Alay Komutanlığı’nın arka kısmından 2 ZPT’yi çıkartan Üçbudak, yolların kapalı olmasına karşın refüjlerden geçip, vatandaşların araçlarına, polis otolarına çarparak, 2. Ordu’ya ilerlemiş ve uçaksavar mermileriyle çevreye rastgele ateş etmişti.

2.Ordu’nun duvarına çarparak duran ZPT’den inmek isterken, polis tarafından açılan ateşle yaralı olarak le geçirilen Üçbudak’ın darbe teşebbüsüne aktif olarak katıldığı iddianamede yer aldı.

Şehir merkezindeki barikatları aşarken ve çevreye ateş ederken görüntülenen Üçbudak’ın TSK’dan ihraç edilenlerin listesindeki görev yeri, “TSK Askeri Ataşelikleri Berlin Silahlı Kuvvetler Ataşeliği Silahlı Kuvvetler Ataşeliği” şeklinde yer almıştı.

SUBAY HAKAN B. HAKKINDA TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

İddianamede, şüpheli Hamdi B.’nin Malatya 2. Ordu Komutanlığında Altay Kışlası 2. Tabur Harekat Eğitim Komutanlığında Subay olduğu, 15/07/2016 tarihinde saat 21:30 sıralarında kışladan aranması üzerine saat 22:00 sıralarında Altay Kışlasına gittiği, burada Ahmet Üçbudak’ı gördüğü, ona durumun ne olduğunu sorduğu, Ahmet Üçbudak’ın ise “sorgulamayın hazırlıklarınızı yapın, mutlak itaat edin, şehit olacağız” şeklinde söylemlerde bulunduğu, şüphelinin bir müddet sonra üzerini giyinip tekrar Ahmet Üçbudak ile görüştüğünde, Ahmet Üçbudak’ın araç planlaması yapılarak, araçların yakıt ihtiyacının giderilmesi, mühimmat yüklenilmesi, personele mühimmat dağıtılması ve her an çıkacak gibi hazır bulunulması emri verdiği ve şüphelinin de buradan ayrıldığı, yine tedbir olarak askerlere şarjörleri silaha takmamaları yönünde emir verdiği, 16/07/2016 tarihinde televizyondan darbeye teşebbüs olayını öğrendiği ve Alay Komutanı Tuncay P. ile görüştüğü, Tuncay P.’nin, Hamdi B.’ye askerleri yatırmasını, silah ve mühimmatı emniyete almasını emrettiği, şüphelinin de bu emri yerine getirdiği, saat 06:30 sıralarında Ahmet Üçbudak’ın çağırması üzerine diğer görevlilerle birlikte Ahmet Üçbudak’ın odasına gittiği, Ahmet Üçbudak’ın “2.Orduyu bastılar, arkadaşları kurtarmaya gideceğiz” demesi üzerine de şüphelinin Ahmet Üçbudak’a “bu sizin şahsi emriniz mi, yoksa sıralı komutanların emri mi” diye sorduğu sırada Ahmet Üçbudak’ın, Selim Kılıç’ın silahını belinden alarak dolduruş yaptığı ve şüpheli Hamdi B.’ye doğrultarak, “komutanlar doğruyu göremiyor, emir komuta bende benden emir alacaksınız” demesi üzerine, şüphelinin emrin kimden geldiğini tekrar sorduğu, Ahmet Üçbudak’ın da “sorgulama ya seni vuracağım ya da tutuklayacağım” dediği ve bir müddet tartıştıkları, şüphelinin odadan çıktığı ve teğmenleri toplayarak hiçbir aracın kışladan çıkmayacağını, araçları “arıza var” diyerek hareket ettirmemeleri emrini verdiği ve daha sonra da Alay Komutanını aradığı, Ahmet Üçbudak’ın emirlerini yerine getirmediği, şüphelinin darbe girişimi içerisinde yer almadığı, herhangi bir ateşli silah kullanmadığı anlaşıldığı belirtilerek, takipsizlik kararı verildi.

ZPT’LERDEKİ ASKERLERİN İFADELERİ..

Bu arada, Altay Kışlası’ndan 2. Ordu Karargahı’na destek için ‘firar eden’ ZPT’lerde bulunan ve tutuksuz olarak yargılanmakta olan er ve erbaşların, olayla ilgili ifadeleri de, iddianamede özetle şöyle yeraldı:

“ŞÜPHELİ EMRAH DEMİR: Şüpheli Emrah Demir’in 2. Ordu Komutanlığı Altay Kışlasında Onbaşı rütbesi ilegörev yaptığı, suç tarihinde Alayda bulunduğu sırada bütün askerlere silahlı kamuflajlı içtima olduğunu, içtima alanında toplanılması emri verilmesi üzerine G3 Piyade tüfeğini alarak içtimaya çıktığı, içtima alanında Yarbay Ahmet Üçbudak’ın ZPT sürücülerinin ayrılmasını ve garaja gidip beklemelerini emretmesi üzerine şüphelinin garaja giderek sabah saatlerine kadar burada beklediği, sabah saatlerinde de Ahmet Üçbudak’ın garaja gelerek “2. Ordu Karargahını ele geçirmişler kurtarmaya gidiyoruz, şehadet şerbetini içmeye hazır mısınız” diyerek ZPT’ye bindiği, emir komutanın Ahmet Üçbudak’ta olduğu, 205538 Numaralı ZPT’nin sürücülüğünü Mustafa Kalan’ın yaptığı, içerisinde Emrah Demir, Hasan Hüseyin Atak olduğu halde Sivas – Malatya Karayolu üzerinden, 2. Ordu Komutanlığına hareket ettikleri,ana arterlerin barikatlarla kapatılması nedeniyle refüjler üzerinden geçerek yola devam ettikleri,bu sırada refüjlere, müştekiler Serkan Merdivenli, Cemal Demirhan, Emre Yıldırım, Erhan Akpınar, Nurullah Atay ve Ramazan Kara’nın araçlarına, Müşteki Mustafa Yücel’in oturduğu apartmanın istinaf duvarına ve kamuya ait polis otolarına zarar verdiği ve bu halde 2. Ordu Komutanlığına kadar ulaştığı, nizamiye çevresinde Emniyet Müdürlüğünün tertibat alması nedeniyle içeriye giremediği, çevreye ateş ettiği ve 2. Nizamiyeye yakın bir yerden duvarı yıkmak suretiyle geçmek isterken duvarın yıkıldığı ve ZPT’nin içeriye giremeyerek duvarda askıda kaldığı, araçta bulunan Ahmet Üçbudak ile şüpheli Mustafa Kalan’ın araçtan çıkmaya çalışırken açılan ateş sonucu yaralandıkları ve akabinde emniyet görevlileri tarafından etkisiz hale getirildikleri, şüphelinin darbeye teşebbüs suçuna aktif olarak katıldığı, Mobese, Toma, Kobra Kamera ve Görüntü kayıtları ile tüm dosya kapsamından anlaşılmıştır.

ŞÜPHELİ HASAN HÜSEYİN ATAK: Şüpheli Hasan Hüseyin Atak’ın 2. Ordu Komutanlığı Altay Kışlasında Onbaşı rütbesi ilegörev yaptığı, suç tarihinde Alayda bulunduğu sıradabütün askerlere içtima olacağı, içtima alanında toplanılması emri verildiği, ancak Hasan Hüseyin Atak’ın koğuşta nöbetçi kaldığı, daha sonra da şüpheli Ahmet Üçbudak’ın yanına gönderildiği, şüphelinin Ahmet Üçbudak’ın odasının önüne gittiğinde, hücum yeleği ve şarjör aldığı, bu süre zarfında sabah saatlerine kadar alayda beklediği, saat 07:00 – 08:00 sıralarında Ahmet Üçbudak’ın şüpheli Hasan Hüseyin Atak’ın da bulunduğu diğer şüphelilerin yanına gelerek “2. Ordu Karargahını ele geçirmişler kurtarmaya gidiyoruz, şahadet şerbetini içmeye hazır mısınız” diyerek ZPT’ye bindiği, emir komutanın Ahmet Üçbudak’ta olduğu, 205538 Numaralı ZPT’nin sürücülüğünü Mustafa Kalan’ın yaptığı, içerisinde Emrah Demir, Hasan Hüseyin Atak olduğu halde Sivas – Malatya Karayolu üzerinden, 2. Ordu Komutanlığına hareket ettikleri,ana arterlerin barikatlarla kapatılması nedeniyle refüjler üzerinden geçerek yola devam ettikleri ve bu halde 2. Ordu Komutanlığına kadar ulaştığı, müştekilerden Cemal Demirhan’ın olay nedeni ile şikayetçi olmadığı, ancak diğer müştekilerin şikayetçi olduğu ve bu halde 2. Ordu Komutanlığına kadar ulaştığı, nizamiye çevresinde Emniyet Müdürlüğünün tertibat alması nedeniyle içeriye giremediği, çevreye ateş ettiği ve 2. Nizamiyeye yakın bir yerden duvarı yıkmak suretiyle geçmek isterken duvarın yıkıldığı ve ZPT’nin duvarda asılı kalarak içeriye giremediği, araçta bulunan Ahmet Üçbudak ile şüpheli Mustafa Kalan’ın araçtan çıkmaya çalışırken açılan ateş sonucu yaralandıkları ve akabinde emniyet görevlileri tarafından etkisiz hale getirildikleri, şüphelinin darbeye teşebbüs suçuna aktif olarak katıldığı, Mobese, Toma, Kobra Kamera ve Görüntü kayıtları ile tüm dosya kapsamından anlaşılmıştır.

ŞÜPHELİ İLYAS ERYİĞİT: Şüpheli İlyas Eryiğit’in 2. Ordu Komutanlığı Altay Kışlasında Er olarak görev yaptığı, suç tarihinde saat 21:30 sıralarında kamuflajlı olarak içtima alanında toplanması emri verilmesi üzerine şüphelinin de içerisinde bulunduğu askerlerin içtima alanında toplandığı, şüpheli İlyas Eryiğit’in 2. Tabur garajının bulunduğu bölgeye gittiği, burada bekledikleri 16/07/2016 tarihinde saat 07:50 sıralarında İsmail Akın’ın emir ve komutasında İbrahim Duran’ın sürücülüğünü yaptığı şüpheli İlyas Eryiğit ve Yunus İspahi’nin bulunduğu 205336 Numaralı ZPT (Zırhlı Personel Taşıyıcısı) aracının Alay Nizamiyeleri kapalı olduğu için alayın arka kısmından tel örgüleri parçalayarak, Sivas – Malatya Karayolu üzerinden 2. Ordu Komutanlığına gitmek üzere şehir Merkezine doğru yola çıktıkları, Ahmet Üçbudak’ın içerisinde olduğu ZPT’yi takip ettikleri,ancak şüphelinin içerisinde bulunduğu ZPT aracının alt geçitte refüje çarparak arızalandığı ve hareket edemediği, akabinde araç içerisinde bulunan İlyas Eryiğit ve diğer şüphelilerin emniyet görevlilerince yakalandıkları, şüphelinin 2. Ordu Komutanlığındaki Darbe Teşebbüsçülerine yardım etmek için ZPT ile kışla dışına çıktığı ve darbe teşebbüsü içerisinde aktif olarak yer aldığı, mobese, kamera, toma, kobra ve kamera görüntülerinden anlaşılmıştır.

ŞÜPHELİ MUSTAFA KALAN: Şüpheli Mustafa Kalan’ın 2. Ordu Komutanlığı Altay Kışlasında Onbaşı rütbesi ile ZPT Zırhlı Personel Taşıyıcısı olarak görev yaptığı, suç tarihinde koğuşta bulunduğu sırada bütün askerlere kamuflaj giyilip içtima alanında toplanılması emri verilmesi üzerine G3 Piyade tüfeğini alarak içtimaya çıktığı, içtima alanında Yarbay Ahmet Üçbudak’ın ZPT sürücülerinin ayrılmasını ve garaja gidip beklemelerini emretmesi üzerine Mustafa Kalan’ın garaja gittiği, sabah saatlerine kadar burada beklediği, sabah saatlerinde de Ahmet Üçbudak’ın garaja gelerek Mustafa Kalan’a ZPT’yi çalıştırması için emir verdiği ve “2. Ordu Karargahını ele geçirmişler kurtarmaya gidiyoruz, şehadet şerbetini içmeye hazır mısınız” diyerek ZPT’ye bindiği, şüpheli Mustafa Kalan’ın 205538 Numaralı ZPT aracını çıkardığı, Sivas – Malatya Karayolu üzerinden, içerisinde Ahmet Üçbudak ile birlikte Er Emrah Demir ve Er Hasan Hüseyin Atak olduğu halde 2. Ordu Komutanlığına hareket ettikleri,ana arterlerin barikatlarla kapatılması nedeniyle refüjler üzerinden geçerek yola devam ettikleri, 2. Ordu Komutanlığına kadar ulaştığı, müştekilerden Cemal Demirhan’ın olay nedeni ile şikayetçi olmadığı, ancak diğer müştekilerin şikayetçi olduğuve bu halde 2. Ordu Komutanlığına kadar ulaştığı, nizamiye çevresinde Emniyet Müdürlüğünün tertibat alması nedeniyle içeriye giremediği, çevreye ateş ettiği ve 2. Nizamiyeye yakın bir yerden duvarı yıkmak suretiyle geçmek isterken duvarın yıkıldığı ve ZPT’nin içeriye giremediği, araçta bulunan Ahmet Üçbudak ile şüpheli Mustafa Kalan’ın araçtan çıkmaya çalışırken açılan ateş sonucu yaralandıkları ve akabinde emniyet görevlileri tarafından etkisiz hale getirildikleri, şüphelinin darbeye teşebbüs suçuna aktif olarak katıldığı, Mobese, Toma, Kobra Kamera ve Görüntü kayıtları ile tüm dosya kapsamından anlaşılmıştır.

ŞÜPHELİ YUNUS İSPAHİ: Şüpheli Yunus İspahi’nin 2. Ordu Komutanlığı Altay Kışlasında Er olarak görev yaptığı, suç tarihinde saat 21:30 sıralarında kamuflajlı olarak içtima alanında toplanması emri verilmesi üzerine şüphelinin de içerisinde bulunduğu askerlerin içtima alanında toplandığı, şüpheli Yunus İspahi’nin 2. Tabur garajının bulunduğu bölgeye gittiği, burada bekledikleri 16/07/2016 tarihinde saat 07:50 sıralarında İsmail Akın’ın emir ve komutasında İbrahim Duran’ın sürücülüğünü yaptığı şüpheli Yunus İspahi ve İlyas Eryiğit’in bulunduğu 205336 Numaralı ZPT (Zırhlı Personel Taşıyıcısı) aracının Alay Nizamiyeleri kapalı olduğu için alayın arka kısmından tel örgüleri parçalayarak, Sivas – Malatya Karayolu üzerinden 2. Ordu Komutanlığına gitmek üzere şehir Merkezine doğru yola çıktıkları, Ahmet Üçbudak’ın içerisinde olduğu ZPT’yi takip ettikleri,ancak şüphelinin içerisinde bulunduğu ZPT aracının alt geçitte refüje çarparak arızalandığı ve hareket edemediği, akabinde araç içerisinde bulunan Yunus İspahi ve diğer şüphelilerin emniyet görevlilerince yakalandıkları, şüphelinin 2. Ordu Komutanlığındaki Darbe Teşebbüsçülerine yardım etmek için ZPT ile kışla dışına çıktığı ve darbe teşebbüsü içerisinde aktif olarak yer aldığı, mobese, kamera, toma, kobra ve kamera görüntülerinden anlaşılmıştır.”

Burhan KARADUMAN, Ferdi DURDU- Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com