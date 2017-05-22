“Görevini İyi Yapan Bir Kardeşimiz”

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin ve oda başkanları yeniden göreve seçilen Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Haydar Karaduman’ı ziyaret ederek, ‘hayırlı olsun’ dileklerinde bulundular.

Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren ve Oda Başkanlarının da bulunduğu ziyarette, Cemiyet Başkanı karaduman ile bir süre sohbet edildi.

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren, Malatya Gazeteciler Cemiyetinin önemli bir basın kuruluşu olduğunu ifade ederek “MGC kurulduğu günden bu yana Malatya’ya hizmet veriyor. Basına çekidüzen veren bir kuruluşumuz. Başkanı Haydar Karaduman da görevini iyi yapan bir kardeşimiz. Kendisine ve arkadaşlarına hayırlı olsun diliyoruz” dedi.

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin, Haydar Karaduman’ın Malatya medyasında önemli bir isim ve kalem olduğunu belirterek, “Sayın Haydar Karaduman Malatya’nın saygın bir gazetecisidir. 28 yıldır başkanlık yapıyor ve Malatya Gazeteciler Cemiyeti de dimdik ayakta. Kendilerine başarılar dilemek için ziyarete geldim” dedi.

Keskin, basının toplumun gözü, kulağı ve dili olduğunu belirterek, basının doğruyu yazarak, rencide etmeden de eksiklikleri dile getirerek toplumu yönlendirmesi gerektiğini ifade etti.

Malatya Gazeteciler Cemiyeti, Başkanı Haydar Karaduman ise 28 yıl önce kurdukları Cemiyeti hep açık tuttuklarını belirterek “Esnaf kuruluşlarımız hep yanımızda oldular, destek verdiler. Kendilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ziyaretin anısına MGC Başkanı Karaduman’a Osmanlı Tuğrası hediye edildi.

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