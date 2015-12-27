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Malatya Haber -

“Göreviniz Anlamlı ve Önemlidir”

“Göreviniz Anlamlı ve Önemlidir”
  • 27.12.2015
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Malatya İl Emniyet Müdürü Mustafa Aygün, Malatya Belediyesi Esenlik Genel Müdürü Hulusi Boyraz’ı makamında ziyaret etti. 

Ziyarette konuşan İl Emniyet Müdürü Mustafa Aygün, “Esenlik birçok kolda yaptığı başarılı çalışmalarının yanı sıra, gerçekleştirmiş olduğu sosyal projeler ile sosyal sorumluluk görevini yerine getirmektedir. Esenlik yaptığı çalışmalar ve ortaya koyduğu projeler ile Malatya’nın gözde kuruluşlarından biridir” dedi.

Esenlik Şirketi Genel Müdürü Hulusi Boyraz ise, “Öncelikle bizlere bu önemli ziyareti gerçekleştiren İl Emniyet Müdürümüz Mustafa Aygün’e teşekkür ederiz. Bir yerde güvenlik yoksa o yer dünyanın en huzursuz ve yaşanılması en zor yeridir. Bu anlamda emniyet teşkilatımızın yüklendiği görev ve üstlendiği misyon çok anlamlı ve önemlidir. İlimizin daha huzurlu bir yer haline gelmesi için canla başla çalışan başta İl Emniyet Müdürümüz Mustafa Aygün’e ve bütün emniyet personeline teşekkürü bir borç biliriz” ifadelerini kullandı.

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