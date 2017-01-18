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Malatya Haber -

Görme Engelliler Satranç Turnuvası

Görme Engelliler Satranç Turnuvası
  • 19.01.2017
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Malatya’da, Görme Engelliler Satranç Turnuvası gerçekleştirildi.

Satranç İl Temsilciliği tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü katkılarıyla gerçekleştirilen Görme Engelliler Satranç Turnuvasına 16 görme engelli sporcu katıldı.

Turnuvada; Erdal Sönmez’in birinci, Levent Çelik ikinci, Hamza Ercan ise üçüncü oldu. Dereceye giren sporcular, 22- 27 Ocak günleri arasında Antalya – Lara ‘da yapılacak olan Türkiye Görme Engelliler Satranç Şampiyonası’na katılacak.

Satranç Malatya İl Temsilcisi Cemal Gürsel Toy, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü katkılarıyla Görme Engelliler Satranç Turnuvası yaptıklarını kaydetti.

Toy, 16 sporcunun katıldığı turnuvada dereceye giren sporcuların Türkiye şampiyonasına katılacaklarını kaydederek, sporculara şampiyonada başarılar diledi.

Görme Engelliler Malatya İl Temsilcisi Şerif Büyükdaş ise, Türkiye Görme Engelliler Satranç Şampiyonasına katılmak üzere ildeki sporcuların hazır olduklarını söyledi.

Büyükdaş, amaçlarının görme engelli sporcuları evlerinden, illerinden almak, yurdun çeşitli bölgelerinde yapılan yarışmalara katılmalarını sağlamak ve sosyalleşmelerine katkıda bulunmak olduğunu da sözlerine ekledi.

Yeni Malatya Gazetesi

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