“Görüş Birliğine Varıldı”

Malatya’dan Portekiz’e bir çalışma ziyareti düzenleyen Malatya Valiliği Proje Ofisi yetkilileri, Malatya’ya döndüler.



Heyetin gezisine ilişkin olarak Valilik Basın Bürosu’ndan şu açıklama yapıldı:



“Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülen “İllerimiz AB’ye Hazırlanıyor” programı kapsamında Valilik AB Proje Ofisi tarafından hazırlanarak kabul edilen “Gelişen Malatya AB’ye Hazırlanıyor” proje faaliyetleri devam ediyor. Bu kapsamda Portekiz Lizbon’da ilimizin ve ülkemizin doğal güzellikleri ve tarihi değerleri ile yerelde yapmış olduğu AB çalışmalarını yurtdışında tanıtmak, kültürler arasında köprü kurmak ve AB üyesi ülkelerdeki kurumlarla işbirliği geliştirip güçlendirmek amacıyla Portekiz’e bir çalışma ziyareti yapan Malatya Valiliği AB Proje Ofisi çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.



Yürütülen çalışmalar doğrultusunda incelemelerde bulunmak ve işbirliği alanlarını geliştirmek amacıyla Portekiz’e giden Vali Yardımcısı ve İl Projeler Koordinatörü Şükrü ÖZCAN ve Proje Uzmanları çalışmalarını tamamlayarak Malatya’ya döndü.



Portekiz’de TC Lizbon Büyükelçiliği, Lusofona Üniversitesi, Lizbon Ticaret Odası ve Belem Kültür Merkezi’nde çeşitli incelemelerde bulunup halkla birebir görüşmeler yapan proje ofisi uzmanları ziyaretin son derece sıcak bir ortamda geçtiğini ve oldukça verimli paylaşımlar yaptıklarını ifade ettiler.



İlk olarak Lizbon’da bulunan Türkiye Lizbon Büyükelçiliği ziyaret edildi. İkinci gün Lusofona Üniversitesi’ni ziyaret eden heyet burada incelemelerde bulunarak, üniversitenin uluslar arası ilişkiler bölümünde üretilen projelerin ve uygulama örneklerinin yerinde görülmesi imkânını bularak üniversiteyi gezdi. Lusofona Üniversitesi Uluslar arası İlişkiler bölüm başkanı Prof. Dr. Elisabete Lourenço’dan üniversiteleri ile ilgili bilgi alan AB Proje Ofisi heyeti, düzenlenen toplantıda iki ülke arasında kurumsal işbirliğinin geliştirilmesi yönünde atılması gereken adımları konuştular.



Ziyaretin üçüncü gününde Lizbon Ticaret Odasına giden AB Proje Ofisi heyeti işbirliğini geliştirme adına görüşmelerde bulunarak ilimizi ve ülkemizi tanıttılar. İşbirliğinin güçlendirilerek devam etmesi konusunda görüş birliğine varıldı.



Vali Yardımcısı ve İl Projeler Koordinatörü Şükrü ÖZCAN ve AB proje Ofisi çalışanları ziyaretin dördüncü gününde Belem Kültür Merkezi geçen heyet Türkiye ve Malatya ile ilgili yanlarında getirdikleri broşürleri dağıtarak tanıtım yaptılar.



Ziyaretin beşinci gününü kültürel geziye ayıran heyet Portekiz’in tarihi mekânlarını gezdi.



Ziyaret edilen kurumlarda muhatapların ülkemizin ekonomik göstergelerini ve kalkınmasındaki ivmeyi dile getirmesi heyeti gururlandırdı.”

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