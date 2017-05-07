Görüş Gazetesi 44. Yayın Yılına Girdi

İlk sayısı 8 Mayıs 1973 günü yayınlanan yerel Görüş Gazetesi, bugünkü sayısı ile 44’üncü yayın yılına girdi.

Cevdet Barış‘ın patronajında, ilk çıktığı günden itibaren Malatyalıları ve Malatya kamuoyunu doğru bilgilendirme hedefinden taviz vermeyen Görüş Gazetesi, halen Malatya’da yayınını sürdüren yerel gazetelerin en eskisi.

malatyahaber.com ailesi olarak, kurulduğu günden itibaren aynı zamanda bir gazetecilik okulu işlevi de gören, bünyesinde çalışmış birçok mensubu halen önemli basın kuruluşlarında görev yapan, Malatya’nın sesi ve vicdanı olan Görüş Gazetesi’ni 44. yılı nedeniyle kutluyor, başarılar diliyoruz.

GÖRSELLER: Görüş Gazetesi Arşivinden

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