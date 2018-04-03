“Görüşleri Bizler İçin Önemli”

Türk Eğitim-Sen Malatya Şube Başkanı Çetin Türkyılmaz ve sendika yönetimi, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile bir araya geldi. Ziyarette, Battalgazi Belediyesi’nin hizmetleri ve Türk Eğitim-Sen’in faaliyetleri konuşuldu.

Türk Eğitim-Sen Malatya Şube Başkanı Çetin Türkyılmaz ve sendika yönetimi, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile bir araya gelerek istişarede bulundu. Burada konuşan Türk Eğitim-Sen Malatya Şube Başkanı Çetin Türkyılmaz, Başkan Gürkan ile istişarede bulunmak için bir araya geldiklerini belirterek, “Türk Eğitim Sen Malatya il temsilcisiyim. Şuanda Selahattin Gürkan Başkanımızı ziyarete geldik. Gündeme dair konuları değerlendirmek üzere geldik” dedi.

İstişarenin ve katılımcı belediyeciliğin önemine dikkat çeken Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’da, “Bizim belediyecilik anlayışımızın temeli, istişareye dayanan ve katılımcı belediyecilik ilkesiyle taçlandırılmış bir belediyecilik anlayışımız var. Malatya’da bulunan sivil toplum örgütlerimiz olsun, derneklerimiz olsun, meslek kuruluşlarımız olsun, sendikalarımız olsun, kanaat önderlerimiz olsun, yerel önderlerimiz olsun, bunların görüş ve düşüncüleri bizler için önemli ve anlamlıdır. Sivil toplum örgütleri bu memleketin belirli temel taşlarıdır. Bu temel taşlarını da önemsememiz ve onların görüş ve önerilerini de kamu anlamında, yerel yönetim anlamında ve diğer kuruluşlar açısından da değerlendirilmesi gerektiğine inanan bir yöneticiyim” diye konuştu.

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