“Görüşmeler Devam Ediyor, Arayıştayız”

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, “Biz mutlu sona ulaşmak istiyoruz, yani Süper Lig’e çıkmak istiyoruz. O yüzden Sivasspor maçı çok önemli” dedi.

Antalya kampının son gününde İHA’ya açıklamalarda bulunan Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, kamp süreci ve Sivasspor müsabakasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İrfan Buz, faydalı geçen bir kamp süreci geçirdiklerini kaydederek, “Kampın ardından kendi sahamızda oynayacağımız Sivasspor müsabakasını bekleyeceğiz. Çok iyi bir kamp dönemi geçirdiğimizi düşünüyoruz. İki tane transfer yaptık, Sezer ve Ahmet’i kadromuza dahil ettik. Entegrasyon açısında takıma iyi entegre oldular. Takım arkadaşları da onları çok iyi bir şekilde karşıladı. Onlar da çok iyi çalışıyorlar” diye konuştu.

“Görüşmelerimiz devam ediyor, arayışlar içerisindeyiz”

Transferdeki son durumla ilgili de açıklamada bulunan Buz, “Transfer çalışmalarımız, yönetimimizle birlikte, başkanımız da geldi burada kampa katıldı. Görüşmelerimiz devam ediyor. Arayışlar içerisindeyiz. Konuşmalar içerisindeyiz. İnşallah bunu da tamamlayacağız. Bunlar tabi kolay değil. Doğru işler yapmamız gerekiyor. O yüzden bunu da sabırla ve titizlikle yapmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Takımımızın iyiliği için İstanbul’da oynamayı düşünmüştük”

Buz, cumartesi günü oynayacakları Sivasspor maçının önemine de değinerek, “Tabi bizim biliyorsunuz zeminimiz iyi değil. Biz de tabi takımımız için bunu düşündük. Takımımızın iyiliği için İstanbul’da oynamayı düşünmüştük. Ancak şöyle bir ortam ortaya çıktı. Sivas’ın orada oynamak istemesi, artı bir de bizim taraftarlarımıza da ihtiyacımız var. Malatya’da bizim taraftarlarımız bize inanılmaz derecede destek veriyorlar. Şimdi şöyle bir durum ortaya çıktı. Sivas da yüzde 50 bir seyirci potansiyeliyle izlemek istedi bu maçı. Şimdi bu olmaz. Biz kendi sahamızda seyircilerimiz önünde oynamak istiyoruz. O yüzden biz bu maçı saha kötü de olsa ne olursa olsun taraftarlarımızla, onların desteğiyle birlikte oynamak istedik. Onları desteğiyle Sivasspor’a karşı kazanmak istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki onlar bizim için de gerçekten çok çok önemli. Onlarla birlikte istişare içerisinde her zaman biz bu adımları atıyoruz. Çünkü biz mutlu sona ulaşmak istiyoruz, yani lige çıkmak istiyoruz. O yüzden çok çok önemli diye düşünüyoruz” açıklamasını yaptı.

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