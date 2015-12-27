“Görüştük, Olmadı”

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Yeni Malatyaspor, teknik direktör Ziya Doğan ile anlaşma sağlayamadı.

Özcan Kızıltan’dan boşalan teknik direktörlük için arayışlarını sürdüren Yeni Malatyaspor’da gündemin ilk sırasında Ziya Doğan yer alıyordu. İstanbul’da Ziya Doğan ile görüşme yapan yönetim, Ziya Doğan’dan gelirim sözünü aldı ama maddi konuda ciddi sıkıntılar yaşandığı öğrenildi. İstanbul’daki görüşmeler olumsuz sonuçlanınca yönetim Malatya’ya geldi. Malatya’da dün akşam bir toplantı yapan yönetim yine bir sonuç alamayınca şimdilik Ziya Doğan defteri kapanmış oldu. Yönetimin, listesindeki diğer isimlerle görüşmelere başladığı bildirildi.

DOĞAN, SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN AÇIKLAMA YAPTI

Ziya Doğan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Sevgili Yeni Malatyaspor’lu kardeşlerim. 2-3 gündür yoğun ilgi ve alakanız beni son derece mutlu etti. Sizlerle gurur duydum. Geçen seneden bu yana Süper Lig’de zor durumda olan takımlar ve PTT 1. Ligden en az 10 teklif aldım. Teşekkür ettim. Konuşmadım bile biri hariç. 2 gün önce Yeni Malatyaspor’dan teklif aldım. Bu kategoride çalışmak istemediğimi dile getirdim. Yönetici arkadaşlar yinede görüşmek istedi. Konu Malatyaspor olunca yılların verdiği duygusallıkla, benim görevden kaçmam mümkün değildi. Yönetici arkadaşlarla konuştuk. 2. Ligdeki bütçeyi önemsemedim çünkü halkın iki gündür yoğun ilgisi beni oldukça etkiledi. Bu duygusallıkla daha önce çalıştığım bedellerin, samimiyetle söylüyorum yarısını onlara sundum. Birde 2,5 – 3 milyon TL transfer bütçesi istedim. Üstelik 4 yıllık mukavele, iyi bir yapılanmayla önce Süper Lig sonra Avrupa ligini hedef gösterdim. Yönetici arkadaşlar yaptıkları toplantının sonucunda beni aradılar ve biraz daha yardımcı olmamı istediler. Bende gereken yardımı zaten yaptığımı başka yerde aldığım paraların yarısını istediğimi söyledim. Yönetici arkadaşlarda beni aradılar hakli olarak, “imkanları çok zorlamamıza rağmen bu işin olamayacağını” söyleyip teşekkür ettiler. Bütün samimiyetimle söylüyorum, 2 senede gelen tekliflerden bir tanesiyle, sadece uzun yıllara dayalı bir plan program olursa diye konuştum. Onun dışında Malatyaspor hangi ligde olursa olsun benim görevden kaçmam mümkün değildi. Çünkü benim için çok anlam ifade ediyor. Twitter’dan gelen sorulara 2 gündür cevap veremiyorum bundan dolayı üzgünüm. Bu şekilde sizi aydınlatmış oldum. Her şey için teşekkür ederim” dedi.