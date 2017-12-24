“Göstergelere Göre 2018 Yılı 2017’den İyi Geçecek”

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci; son dönemde vatandaşlar tarafından saadet zinciri olduğu gerekçesiyle şikayet konusu olan ”Çiftlik Bank” hakkındaki iddiaların araştırılması için müfettiş görevlendirildiğini hatırlatarak, tüketicileri koruma adına bazı yaptırımların ortaya konacağını açıkladı.

-“Bakanlığımız harekete geçti…”

Bakan Tüfenkci, Malatya’da yaptığı özel açıklamada, “Özellikle Çiftlik Bank gibi veya diğer saadet zincirleri veya belirli bir hizmet alımı alınıp satılmayan bütün organizasyonlar büyük riskler içermektedir. Son aylarda Türkiye gündemini meşgul eden ve bir anlamıyla özellikle tüketicileri koruma adına, gelen şikayetler adına bakanlığımız harekete geçtiği bildiğiniz gibi. Müfettiş arkadaşlarımız görevlendirildi. Onların incelemeleri sürüyor. Umut ediyoruzki kısa süre debi incelemeleri bitirerek gerekli raporlamalardan sonra bizlerde özellikle milletimizi aldatmaması, tüketicilerimizin korunması noktasında yapabileceklerimiz ve yapacağımız yaptırımları da ortaya koyacak.” dedi.

“Bu organizasyonların yasal ve vicdanı alt yapısı yoktur”

Tüfenkci şunları söyledi:

“Ben burada bir kez daha sizin aracılığınız ile ifade etmek istiyorum; vatandaşımızı uyarmak istiyorum; özellikle belli mal ve hizmete konu olmayan hiçbir alışverişi veya bir takım para organizasyonlarına girmemelerini öneriyorum. Çünkü bunun ne yasal alt yapısı, nede vicdanı alt yapısı olmadığını, her an çökebilecek organizasyonlar olduğunu, burada açık ve net geçmişteki tecrübelerle de söyleyebiliriz. Dolayısıyla Çiftlik Bank ile ilgili incelemelerde bittiğinde daha net açıklamaları yapacağız İnşallah.”

Bakan Tüfenkci, özel açıklamasında 2018 yılının 2017 yılından daha iyi geçeceğine dair önemli göstergelerinde olduğunu söyledi.

Ekonomik gelişmeler hakkında da konuşan Bakan Tüfenkci; “2017’den önce 2016 yılına bakmak lazım. 2016 yılı Türkiye için gerçekten zor bir yıl oldu. Ekonomik anlamda sıkıntılı bir yıl oldu. Esasında her alanda bir sıkıntı yaratılmaya çalışılan bir terör örgütüyle mücadele alanı oldu, bu hain FETÖ terör örgütü alçakça Türkiye’yi darbeyle karşı karşıya getirdi. Ve bununla beraber yurtdışında oluşturulan havayla birlikte adeta Türkiye ekonomik anlamda da bir cezalandırma terörüyle karşı karşıya kaldı. Baktığımız zaman Avrupa Birliği’nin bu noktada demokrasinin korunması noktasında Türkiye vatandaşlarına, Türk milletine destek olması gerekirken, neredeyse karalara bağladığını bir takım çevreleri görüyoruz. Bunun neticesinde oluşturulan hava ile birlikte 2016 yılı yine bütün kötü senaryolara rağmen, bütün olumsuz havalara rağmen 2.9 gibi bir büyüme rakamıyla büyüdü ama 2017’ye Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan’ın liderliğinde hükümetimizin almış olduğu tedbirlerle, teşviklerle 2017 yılına güçlü bir şekilde girdik.” diye konuştu.

-“Güçlü mali duruşumuz, güçlü finansman yapımız var”

Bakan Tüfenkci şöyle devam etti:

“Baktığımız zaman ilk çeyrek, ikinci çeyrek rakamları tahminlerin ötesinde bir büyüme rakamlarını yakaladık. Ve üçüncü çeyrekte de 11.1 gibi dünyayı da şaşırtan ve baktığımız zaman Çin, Hindistan dahil böyle bir büyüme rakamını yakalayan hiçbir ülke olmadığını görüyoruz. Ve bu büyümenin esasında her alanda bir büyüme olduğunu, sadece belli bir sektörle, sadece iç ticaretle değil, dış ticaretle değil, sanayi il, turizmi ile tarımı ile inşaatı ile otomotivi ile bir büyüme genişliği yakaladığımızı, bir büyüme rakamı yakaladığımızı görüyoruz. Onun için güven endekslerine baktığımızda, gerek tüketici endeksleri, gerek güven endeksleri 2018’de de bu büyümenin devam edeceğini görüyoruz. Güçlü mali duruşumuz, güçlü finansman yapımız, ayrıca hükümetimizin hayata geçirmiş olduğu teşviklerin 2018’e kayması ve yine önemli 2018’de Türkiye’nin bir yatırım yılı olarak ilan edilmesi ve Türkiye’nin bu alanlarda yatırım seferberliği başlatması, istihdamın genç istihdam ve kadın istihdamı noktasında önemli başarılar yakaladığımız 2017’nin 2018’de de bu başarıların süreceğini görüyoruz.”

-“2018’in 2017’den daha iyi geçeceğinin göstergesidir.”

2018 yılının 2017 yılına göre daha iyi geçeceğine dair ekonomik göstergelerin olduğunu aktaran Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Yine ihracatımız 2017’de büyümemize pozitif anlamda bir katkı sundu ve İnşallah 2017’yi tarihi rekorla ihracatta kıracağız, ama önemli olan 2018’de de bu ihracat büyümelerinin devam etmesi, istihdamın, üretimin ve ihracatın da gelen olumlu sinyaller 2018’e daha umutlu bakmamıza neden oluyor. İnanıyorum ki 2018’de, çok uzun değil ilk çeyreğinde enflasyonun tek haneli rakamlara inmesi, akabinde faizlerin bu şekli ile yüksek seviyede karşılamasını biz memnuniyetle karşılamıyoruz. 2018’de faizlerin düşeceğini de, düşmesi gerektiğini ve düşmesi noktasında da çalışmaların olumlu yansıyacağını, istihdam noktasında genç ve kadın istihdamında pozitif anlamda iyileşmeler bekliyoruz. Ve yine Cumhurbaşkanımızın istihdam şurasında açıkladığı, yeni bir istihdam seferberliği ile beraber hem esnaflarımızda, hem ticaret ve sanayi erbabında ve hem hizmet sektöründe istihdam seferberliğinin devam etmesi, hükümetimizin bu anlamda desteklerini devam ettirmeleri 2018’in 2017’den daha iyi geçeceğinin göstergesidir.” ifadelerini kaydetti.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com