“Götürüsü Değil Getirisi Var”

AKP Malatya Milletvekili Ömer Faruk Öz, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nı (MTSO) ziyaret etti.

Beraberinde, İl Başkan Yardımcıları Eyüp Sağlam ve Murat Turgut’la birlikte MTSO’yu ziyaret eden Öz’ü; MTSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, Meclis Başkanı Sami Payza, meclis üyeleri Yalçın Geyik ve Oğuzhan Ata Sadıkoğlu karşıladı.

Ziyarette konuşan MTSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, “Her fırsatta Malatya’nın sorun ve taleplerini iletme imkanı buluyoruz. Rahatlıkla ulaşıp ilin sorunlarını iletebildiğimiz vekilimizsiniz” diyerek TOBB ile birlikte Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerinde 5084 sayılı Teşvik Yasası’nın uzatılmasını talep ettiklerini söyledi.

Milletvekili Öz ise, “Hükümetimiz tarafından 2004 yılında çıkarılan 5084 sayılı Teşvik Kanunu çıktığında birçok avantajları vardı. Önemli kısmı daha önceden sonlandırıldı. Sadece, işçilerin SGK payını devlet yatırıyordu. Bu uygulama da 31 Aralık 2012 itibarıyla sona erecek. Bunun da tekstil sektörü başta olmak üzere birçok işverenimizi sıkıntıya düşüreceği, belki de işten çıkarmalara sebep olacağı aşikardır. Başta MTSO olmak üzere sivil toplum örgütlerimizin talebi olmuştu. Talep üzerine bakanlarımız Ali Babacan, Zafer Çağlayan ve Cevdet Yılmaz bey ile görüştük. 5084‘ün bütçeye yıllık maliyetinin 700-800 milyon bütçeye getirisi olacağını söylediler. Dolayısıyla Teşvik Yasası’nın uzatılmasının bütçeye götürüsü değil, getirisi olacağı kanaatindeyim. Bunu bu şekliyle intikal ettirdik. Sayın Erkoç Bey de zaten Başbakanımıza iletti. Bunun ekonomiye olumlu katkısı olacağına inanıyoruz. Ayrıca 3. organize sanayi için de Malatya’nın yeni yatırımcıları getirmemiz lazım. Darende organize elektrik ihalesi yapıldı. Akçadağ Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için de çalışmalarımız sürüyor” dedi.