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Malatya Haber -

FETÖ’den Gözaltına Alınan 22 Öğretmen Adliye’de

FETÖ’den Gözaltına Alınan 22 Öğretmen Adliye’de
  • 16.01.2017
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Malatya’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, Milli Eğitim’den ‘ihraç edilmiş’ 22 öğretmen Adliye’ye sevkedildi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Milli Eğitim’den ihraç edilen 22 Öğretmen için 11 Ocak tarihinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmişti.

FETÖ/PDY Terör Örgütü ile iltisaklı irtibatlı oldukları gerekçelerle gözaltına alınan 7’si bayan 22 öğretmen, Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından sabah saatlerinde Adiye’ye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ifadesi alınan şüphelilerden 2’si adli kontrol kararı ile serbest, 20’si ise tutuklanmaları talebiyle Malatya 2. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevkedildi.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

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