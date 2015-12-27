Gözaltına Alınan Doktor

Polisin Konya merkezli olarak başlattığı Okyanus operasyonu kapsamında Malatya’da gözaltına alınan zanlının Konya’da görevli bir doktor olduğu öğrenildi. Bu arada gözalına alınan ve aralarında Selçuk Üniversitesi rektörünün de bulunduğu 34 kişinin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

MALATYA’DA GÖZALTI..

Okyanus Operasyonu’nun Malatya bölümünün, babasının Turgut Özal Tıp Merkezi’ndeki ameliyatı nedeniyle Malatya’da bulunan Konyalı bir doktorun gözaltına alınmasıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

Malatya ile başka bir ilişkisi bulunmayan, kimliği hakkında da bilgi verilmeyen doktorun, Konya polisinin verdiği bilgi doğrultusunda Malatya’da gözaltına alındığı ve Konya’ya gönderildiği, operasyonun Malatya ile başka ilişkisinin olmadığı haber alındı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR..

Bu arada Okyanus Şirketler Grubu’na yönelik 8 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Okudan’ın da bulunduğu 34 kişinin sorgusu sürüyor. Gözaltına alındıktan sonra kalp krizi geçirdiği belirtilen Konya Numune Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. R.S’nin ise hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, merkezi Konya olmak üzere Adana, Malatya, Adıyaman, Afyonkarahisar, Kahramanmaraş, Kütahya ve Karaman’da çıkar amaçlı suç örgütü kurdukları ve ihalelere fesat karıştırdıkları öne sürülen örgüte yönelik operasyon gerçekleştirmişti. Operasyon kapsamında aralarında Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Okudan, Konya Numune Hastanesi Başhekimi R.S., Vakıflar Bölge Müdürü İ.G. ile çeşitli hastanelerin

yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 34 kişi gözaltına alınmıştı. KOM Şubesi’nde sorguları süren şüpheliler sabah erken saatlerde yoğun güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolü için tekrar Konya Numune Hastanesi’ne getirildi.

S.Ü. Rektörü Prof. Dr. Süleyman Okudan’ın da aralarında bulunduğu 34 kişi polis eşliğinde otobüslerle getirildikleri hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen Rektör Okudan, hastanede çıkışında gazetecilerin, “Açıklama yapacak mısınız” sorusuna, “Hayır, daha sonra” şeklinde cevap verdi. Sağlık kontrolleri tamamlanan 34 şüpheli, sorgularının devamı için tekrar KOM Şubesi’ne götürüldü. Gözaltına alınan şüphelilerden bazılarının, “Adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs” etmekle suçlandığı bildirildi.

Öte yandan şüpheliler arasında bulunan Konya Numune Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. R.S.’nin gözaltına alındıktan sonra kalp krizi geçirdiği ve hastanede Kardiyoloji Servisi yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.

Konya polisi, 2008 yılı Nisan ve Eylül tarihlerinde çıkar amaçlı suç örgütü kurduğu öne sürülen Nusret A.’nın başkanlığını yaptığı Orkyanus Şirketler Grubu’na yönelik operasyon düzenlenmişti. Operasyon kapsamında aralarında Nusret A.’nın da bulunduğu 41 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 21 kişi sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Okyanus Şirketler Grubu’na tıbbı malzeme, temizlik, güvenlik, yemek ve 12 ilde doğalgaz dağıtım ihalelerine giren firmalara yönelik baskı, şantaj, sahtecilik, tehdit, ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet vermek, çeşitli hastanelerden aldığı çok sayıda temizlik ve görüntüleme ihalesinde yolsuzluk yaptığı iddiasıyla operasyon düzenlenmişti.