Gözaltına Alınan Öğretmen Sayısı 35’e Yükseldi
Malatya’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli iken daha önce ihraç edilen 18 öğretmen gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekiplerince Milli Eğitim Müdürlüğünden ihraç edilen öğretmenlere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyon sonucunda 18 öğretmen gözaltına alındı.
Malatya’da 2 gün içerisinde gözaltın alınan öğretmen sayısı 35’e ulaştı.
Emniyete götürülen şüphelilere ilişkin soruşturma sürüyor.
Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
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