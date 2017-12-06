Final

Final

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Malatya Haber -

Göztepe EYMS’ye Hazırlanıyor

Göztepe EYMS’ye Hazırlanıyor
  • 06.12.2017
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Süper Lig’de üst üste 2 maç kazanarak yeniden çıkışa geçen Göztepe, ligin 15. haftasında cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Süper Lig’de son 2 haftada galip gelerek yeniden yükselişe geçen Göztepe, son oynadığı Beşiktaş ve Akhisarspor maçlarında rakiplerine gol izni vermeyen Evkur Yeni Malatyaspor ile mücadele edecek. Bu karşılaşmanın hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren İzmir ekibi, rakibini yenerek çıkışını sürdürmek istiyor.

Bu sezon deplasmanda oynadığı 7 maçın 4’ünü kazanan Göztepe, 1’inde ise rakibiyle berabere kaldı. Dış sahada sadece 2 yenilgi alan sarı-kırmızılılar, topladığı 24 puanın 13’ünü deplasman maçlarında kazandı.

Göztepe’de sakatlıkları süren stoperler Peybernes ve Hakan’ın tedavisine devam edilirken, ağrıları olan sağ bek Sabri’nin takımdan ayrı salonda çalıştığı açıklandı.

iha

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