Göztepe Galibiyeti İçin Ne Dediler?

TFF 1. Lig’de 30’uncu haftada sahasında Göztepe’yi 1-0 yenereken yakın rakipleriyle 5 puanlık fark avantajını sürdüren ve Süper Lige bir adım daha yaklaşan Evkur Yeni Malatyaspor’da büyük bir sevinç yaşanıyor.

Malatya İnönü Stadı’nda oynanan mücadelenin bitiş düdüğüyle birlikte yönetim, teknik heyet ve futbolcular saha ortasına kenetlenirken, galibiyeti taraftarlarla birlikte kutladılar.

Göztepe karşısında önemli bir galibiyet alan Evkur Yeni Malatyaspor’a tebrik mesajları yağdı.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajda, “Şampiyonluk yolunda çok önemli bir galibiyet alan lider Yeni Malatyaspor’umuzun teknik heyet ve futbolcularını tebrik ediyorum” dedi.

Malatya Valisi Mustafa Toprak ise “Malatyaspor’umuz Süper Lige çıkma yolunda önemli bir galibiyet aldı. Takımımızı ve camiayı kutluyorum. İnşallah “yeni lig yeni stadyum” çok yakın” ifadelerini kullandı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, sosyal medya hesabı üzerinden, “Göztepe karşısında 3 puan alarak şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Lider Evkur Yeni Malatyaspor’umuzu tebrik ediyorum” mesajını yayınladı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da, “Tebrikler Yeni Malatyaspor. Şampiyonluk yolunda alınan 3 puan tüm Malatya’nın yüzünü güldürdü” ifadelerini kullandı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Evkur Yeni Malatyaspor’a başarılar dileyerek, şunları kaydetti: “Şampiyonluk yolunda Göztepe karşısında çok önemli bir galibiyet alan lider Evkur Yeni Malatya Sporumuzu tebrik ediyorum. Ortak Sevdamız Evkur Yeni Malatya Sporumuz etrafında kenetlenerek tek yürek olan tüm hemşerilerimle gurur duyuyorum.”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise “Şampiyonluk yolunda Göztepe karşısında önemli bir galibiyet alan lider Yeni Malatyaspor’umuzu tebrik ederim. Şampiyonluk yolunda başarılar” mesajını yayınladı.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise “Süper Lig yolunda emin adımlarla ilerleyen Evkur Yeni Malatyaspor’umuza başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi