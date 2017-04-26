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Malatya Haber -

Göztepe Maçı Biletleri Satışta

Göztepe Maçı Biletleri Satışta
  • 26.04.2017
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TFF 1. Lig’in 30. haftasında oynanacak olan Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe maçının biletleri satışa çıktı.

Şampiyonluk yolunda oldukça kritik müsabakalara çıkan Evkur Yeni Malatyaspor’da taraftarın talebiyle geçen hafta bilet fiyatlarında indirime giden yönetim, bu hafta kapalı tribün dışında fiyatlarda değişikliğe gitmedi. Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe maçı biletleri, kale arkası 3 TL, maraton 4 TL, kapalı tribün ise 10 TL olarak açıklandı.

Satışa sunulan biletlere taraftarın ilgi göstermesi bekleniyor.

iha

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