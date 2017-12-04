“Göztepe Maçında Tek Hedef Galibiyet”

Evkur Yeni Malatyaspor’un kulüp başkanı Adil Gevrek, Göztepe maçında hedeflerinin galibiyet olduğunu ifade etti.

Ligin 14.haftasında deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile 0-0 berabere kaldıklarını anımsatan Gevrek, Göztepe ile sahalarında oynayacakları karşılaşmayı kazanıp, ligdeki 4 haftalık galibiyet özlemlerine son vermek ve üst sıralara tırmanmak istediklerini dile getirdi.

Teleset Mobilya Akhisarspor ile deplasmanda oynadıkları karşılaşmada bir kez daha hakem hatalarıyla karşı karşıya kaldıklarını savunarak, “Akhisarspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldık. Takımımız iyi mücadele etti, gol pozisyonları yakaladı ancak deplasmandan 1 puanla döndük. Karşılaşmaya hakem Cüneyt Çakır damgasını vurdu. Maçın son dakikasında verilmeyen penaltımızla hakem karşılaşmanın sonucuna müdahale etmiş oldu. Hakemlerin bu kabul edilmez tavrı hepimizi derinden üzmüştür. Şehrimizi, kulübümüzü ve fedakar taraftarlarımızı hakemlere kurban etmeyeceğiz. Bunun son olmasını temenni ediyoruz” diye konuştu.

Gevrek, ligin 15.haftasında sahalarında Göztepe ile karşılaşacaklarını anımsatarak, “Teleset Mobilya Akhisarspor maçı bizim için geride kaldı, önümüzde Göztepe maçı var. Her karşılaşmaya olduğu gibi takımımız bu karşılaşmaya da en iyi şekilde hazırlanıyor. Göztepe maçında tek hedefimiz galibiyet” dedi.

Ligin 13.haftasında Malatya’da oynadıkları Beşiktaş karşılaşmasında taraftarların stadı doldurduğunu belirterek, “Beşiktaş maçında taraftarlarımız stadı doldurarak, 90 dakika boyunca muhteşem bir destek verdi. Göztepe maçında da taraftarlarımızın stadı dolduracağına inanıyoruz. Geride kalan haftalarda yaşadığımız puan kayıplarını bu maçta telafi etmek istiyoruz. En büyük gücümüz olan taraftarımızın desteğiyle Göztepe’yi sahamızda yenip, yolumuza iyi bir şekilde devam etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi