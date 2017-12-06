“Göztepe Maçından İtibaren Goller Gelecektir”

Evkur Yeni Malatyaspor’un sağ kanat oyuncusu Fernando Emanuel Dening, Göztepe maçıyla birlikte istedikleri golleri bulacaklarını söyledi.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde gazetecilere açıklamada bulunan Arjantinli oyuncu, “İlk 11’de başlamak için antrenmanlarda çok çalışıyorum. Ama karar hocamızın, ona da saygı duyuyorum. Antrenmanlarda elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Hocamızda bunu görecektir.

Tabi her oyuncu üzerine daha da koymak ister. Çok fazla şans bulup, dakika alamıyorum. Ama süre alacağım maçlarda herkes görecek ki daha da üzerine koyacağım. Daha iyi bir Dening göreceksiniz” dedi.

Dening, gol bulma noktasında şansız olduklarını ifade ederek, şunları söyledi: “Kale önünde kötü bir şansımız olduğunu söyleyebilirim. Futbol böyle bir şeydir bazen şanslı haftanız bazen de şansız. Biz çalışmaya devam edeceğiz. İyi futbol oynadığımızı düşünüyorum. Göztepe maçından itibaren golle gelecektir.”

Ligin 15.haftasında sahalarında konuk edecekleri Göztepe’yi yenip, ilk yarıda kalan son iki haftaya iyi girmek istediklerini dile getiren Dening, “Umarım ilk 11’de maça başlarım. Oynadığım ve süre aldığım bütün karşılaşmalarda golü düşündüm. Göztepe maçında da süre alırsam, gol atmak istiyorum” dedi.

Ferdi Durdu / Yeni Malatya Gazetesi – Malatyahaber.com