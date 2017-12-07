Göztepe’ye Cami Temeli

Göztepe Mahallesine yapılması planlanan bin 200 kişi kapasiteli caminin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Hayırsever vatandaşların yardımlarıyla inşa edilecek olan Battalgazi Göztepe Cami ve Kuran Kursu’nun temel atma törenine Battalgazi İlçe Müftüsü Hüseyin Özdemir, Malatya Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Murat Nalçacı, MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı, Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Selahattin Altunkaya ve Göztepe Mahallesi Muhtarı Bilal Yerli katıldı.

Temel atma törenine konuşan Battalgazi İlçe Müftüsü Hüseyin Özdemir, camilerin yapılması ve yaşatılması noktasında ortaya konulan şuurun önemine vurgu yaparak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Murat Nalçacı da yeni yapılacak caminin Göztepe Mahallesi sakinlerine hayırlı olmasını temenni ederek, “Camilerimiz birlik ve beraberliğimizin en önemli kutsal mekanlarıdır. Bugün burada temeli atılan caminin yapılmasında emeği geçen hayırseverlere teşekkür ediyorum” dedi.

Daha sonra söz alan Göztepe Mahallesi Muhtarı Bilal Yerli, Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Selahattin Altunkaya ve Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Nabi Çobanoğlu ise yeni yapılacak camiye hayırsever vatandaşların katkılarını beklediklerini ifade ettiler.

Okunan dualar ve kurban kesiminin ardından cami temeline ilk harç döküldü.

iha