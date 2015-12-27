‘Gözüne Baka Baka..’

MHPnin Bayramlaşma töreninde bir araya gelen Belediye Başkanı Cemal Akın ile MHP İl Başkanı Ömer Ekici, Yorum Gazetesi’nden Yaşar Karaaslan ve Gerçek Gazetesi’nden Mustafa Necati Gürdal’ın Sümerbank alanı konusundaki soruları ile karşılaştı.

Bir süre önce alınan sanayi inşaatı ruhsatıyla başlanan, ancak daha önceden hazırlanan proje doğrultusunda ticari amaçlı bir proje olduğu öne sürülen inşaatla ilgili soruya Belediye Başkanı Akın, Özelleştirme kanunu kapsamında olan bu alan sanayi alanı olarak değerlendirilmiş ve satışa çıkarılmış. Bu alan içerisinde Belediyelerden yasal çerçeveler içerisinde sanayi alanı olarak ruhsat verilmesi istenmesi durumunda Belediyelerin istenilen ruhsatları vermesi gibi mükellefiyetleri vardır. Bizler yasaları uygulamakla mükellefiz. Siyasi partiler veya ilgili kuruluşlar bu çalışmalarla ilgili yargıya başvurabilirler. Eğer bu konuda yargı bir karar verirse bizler idare olarak Anayasamızın kesin hükmü gereğince buna uymak zorundayız. İdarenin hiç bir eylemi yargının eylemi dışında bırakılamaz. Bizler de bu konuda bir karar çıkarsa uymak zorundayız yanıtını verdi.

BAŞKANA GÖRE SANAYİ ALANI

Basın mensuplarının Siz avukatsınız şu an ise Belediye Başkanısınız. Size göre burası sanayi alanı mı sorusuna ise Akın, Şuan burası sanayi alanı olarak geçiyor. Yasal çerçeve içerisinde burası sanayi alanı derken basın mensuplarının Şu anki durumu nedir ? sorusuna Şu an sanayi alanı. 5 yıl doluncaya kadar sanayi alanı cevabını verirken, Aslında ticari bir projenin inşaatı sürüyor. Neden? sorusuna Akın,  Sanayi inşaatı olarak izin verilmiş yanıtını verirken, yine basın mensuplarının,  Sizce sanayi alanı mı? sorusuna Akın, , Elbette yanıtını verdi. Akın, Yani orada sizin gördüğünüz sanayi alanı mı? sorusunu ise gülerek Elbette diye yanıtladı.

Bir diğer basın mensubunun Sizce yürüyen merdivenli sanayi alanı olur mu? sorusuna ise Belediye Başkanı Akın, Bekleyip göreceğiz. Yargı yoluna başvurulmuş. Yargının kararını bekleyeceğiz karşılığını verdi.

EKİCİ: BİZİM İTİRAZIMIZ VAR

Bu noktada ise basın mensuplarının sorularını yanıtlayan MHP İl Başkanı Ömer Ekici, Bizim itirazımız var. Bizlerin de değindiği nokta bu. Biz diyoruz ki burası sanayi alanı olarak bilinmekteyken orası iş merkezi olarak yapılıyor. Bu da Malatyalının gözüne baka baka kandırılarak yapılıyor. Biz aldatılmaya karşıyız. Bizde bunun tespitini istiyoruz. Şu an yapılan inşaatın sanayi mi yoksa inşaat alanı mı olduğu tespitinin yapılması. Sokakta insanlar dahi biliyor buranın iş merkezi olduğunu. Elektrik kurumundan alınan projelere göre burada 26 restoran var. Sanayi alanında restoranın ne işi var? Yapılan inşaatın tespit edilmesi sürecini bekleyeceğiz. Biz isteğimiz buranın Malatyaya tamamen teslim edilmesiydi ama olmadı dedi.

50 DÖNÜM ARAZİ

Sümer Fabrika alanı şu an Özelleştirme kapsamında Belediyede olsaydı yüzde 40a kadar düzenleme ortaklık payı alınacaktı. Bu konuda buranın belediyeye kaptırılmaması için Girişim Grubunun acelesi var galiba. Doğru mu? sorusuna ise Akın, İmar Kanununun 18. maddesi gereği yüzde 40 a kadar düzenleme ortaklık payı alınacağı yönünde kararı var. Biz, tahminen burada 50 dönüm civarında bir alanın Malatya Belediyesine bağışlanması yönünde bir ortaklar kurulunun kararı var. Bu karar da Belediyemizin resmi evrakları arasında. Takriben 50 dönüm arazi Malatya Belediyesine terk edilmiş durumda karşılığını verdi.

AKIN: “MECLİS İTİRAZ ETTİ”

Belediye Başkanı Akın, MAŞTİ karşısında bulunan bir alanın ise sanayi alanı olarak kullanılmak istendiğinin altını çizerek, Biz burada Belediye Meclisi olarak iptal kararı aldık. Burada tasarruf hakkımız yok. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı kanunlar kapsamında bize yetki vermedi. Burada bizler Özelleştirme İdaresinin kararını beklemek zorundayız şeklinde konuştu.