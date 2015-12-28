Grup Yolu Genişletiliyor

Malatya genelinde yol yapım, genişletme, bakım – onarım ve asfaltlama çalışması yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi, Pütürge’de sürdürdüğü yol genişletme çalışmalarına devam ediyor.

Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığına bağlı İlçe Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında Pütürge’nin Tepehan bölgesinde Yeşildere, Taştepe, Ulutaş, Kurucak, Şukan grup yolu 4 metre genişlikten 9 metre genişliğine çıkarılıyor.

Toplamda 12 kilometre uzunluğunda olan grup yolunun 3 kilometrelik bölümünde yol genişletme çalışmaları tamamlandı.

Dolgu çalışmalarının yapıldığı grup yolunda Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, incelemelerde bulunarak yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Geziye, Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat da katıldı.

Grup yolunun Tepehan bölgesinin en sorunlu yollarından biri olduğunu belirten Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat, “12 kilometrelik grup yolumuz Adıyaman’ın Sincik ilçesine bağlanan alternatif yollardan biridir. Bölgenin en önemli ulaşım aksıdır. Büyükşehir Belediyemiz yolumuzu birinci sınıf bir hale getirecek. Çalışmalar devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır’a teşekkür ediyorum” dedi.

Pütürge’nin coğrafi anlamda zor bir yapıya sahip olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Pütürge’nin coğrafi koşulları ve zemin yapısından dolayı çalışmalarda zorluklar çektiklerini söyledi.

Tüm zorlu şartlara rağmen Pütürge’de 3 noktada yol çalışması yaptıklarını ifade eden Başkan Çakır, “Bu grup yolumuz Nemrut Dağı yolu ile Adıyaman Sincik ilçesinin bağlantı yollarından biri. Yolumuz 14 mahallenin en önemli ulaşım yolu. Hava şartları bu bölgemizde sadece yaz aylarında çalışmaya müsaade ediyor. Biz de bütün imkanlarımızı zorlayarak yolumuzu bu sezonda bitirmeye gayret ediyoruz. Pütürge ilçemizin 1100 kilometrenin üzerinde grup yolu var. Mezralarımızla beraber 3600 kilometre, orta vadede ortaya koyduğumuz hedeflerimizi 3-4 yıl içinde yapmayı planlıyoruz. Bu planlamaların en kapsamlısını Pütürge ilçemizde yapacağız. Zor saha şartlarına rağmen bu güzel işi yapan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum” dedi.