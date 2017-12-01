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Malatya Haber -

Grup Yolunda Genişletme Çalışması

Grup Yolunda Genişletme Çalışması
  • 01.12.2017
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Büyükşehir Belediyesi, Hekimhan’ın en önemli yollarından biri olan 14 kilometre uzunluğundaki Köylü ve Karslar Mahallesi ile Nato radar üssünü birbirine bağlayan grup yolunun 10 kilometrelik bölümünde genişletme çalışmaları tamamlandı.

3 metrelik mevcut yol 8 metre genişliğine çıkarılarak asfalta hazır hale getirildi. Yol önümüzdeki yıl asfaltlanacak.

Davukuyu, Bahçedamı ve Kuluncak ilçesinin Göğebakan Mahallesini birbirine bağlayan 17 kilometre uzunluğundaki grup yolunun ise 7 kilometrelik bölümü genişletildi. 3 metrelik yol genişliğini 8 metreye çıkaran Büyükşehir Belediyesi bu yolun da 7 kilometrelik bölümünü asfalta hazır hale getirdi.

Hekimhan’da bu yıl yoğun bir mesai yapan Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz günlerde ilçe merkezinde altyapı çalışmaları sonrası bozulan cadde ve sokaklarda 7 kilometrelik sıcak asfalt çalışması yapmıştı.

Yıllardır beklediğimiz hizmetleri aldık

Yol genişletme çalışmalarını değerlendiren bölge halkı yıllardır bekledikleri hizmetleri almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Kırsal bölgelerin önceki yolları çok dardı. Bazı yollar asfalt bile görmemişti. Büyükşehir Belediyemiz Hekimhan’ımızın yollarını standartlara uygun hale getirmek için her yerde çalışıyor. Biz bunları ilçede gezdiğimizde görüyoruz. Emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyoruz” dediler.

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