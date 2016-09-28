“Gruplara Kalmak İstiyoruz”

Yeni Malatyaspor’un Sportif Direktörü Ali Ravcı, hem ligde hem de kupada tek hedeflerinin oynadıkları maçı kazanmak olduğunu söyledi.

Ravcı, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Spor Toto 3. Lig ekibi 24 Erzincanspor ile eşleşmelerini değerlendirdi.

Oynadıkları her maçı kazanmak istediklerini dile getiren Ravcı, “Hem kupada hem de ligde tek hedefimiz kimle oynuyorsak o maçı kazanmak. 24 Erzincanspor karşısında da hedefimiz o olacak. Kupada sürpriz sonuçlarda olabiliyor. BAL ve 3. Lig’den bu tura kalan takımlar var. Belki bundan sonraki turada alt liglerden takımlar kalacak. Biz gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Gerek ligde gerekse de kupada maçlarımızı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Hiçbir zaman futbolda rakibi küçümsemek veya rehavete kapılmak doğru değil. Çünkü futbolun tek affetmediği şey budur. Ligdeki maçlara hangi ciddiyetle çıkıyorsak, kupadaki maçlara da rakibimiz alt ligde de olsa aynı ciddiyetle çıkacağız. İnşallah turu da geçip, gruplara kalacağız” dedi.

Yeni Malatya Gazetesi