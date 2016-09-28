“Gruplara Kalmak İstiyoruz”
Yeni Malatyaspor’un Sportif Direktörü Ali Ravcı, hem ligde hem de kupada tek hedeflerinin oynadıkları maçı kazanmak olduğunu söyledi.
Ravcı, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Spor Toto 3. Lig ekibi 24 Erzincanspor ile eşleşmelerini değerlendirdi.
Oynadıkları her maçı kazanmak istediklerini dile getiren Ravcı, “Hem kupada hem de ligde tek hedefimiz kimle oynuyorsak o maçı kazanmak. 24 Erzincanspor karşısında da hedefimiz o olacak. Kupada sürpriz sonuçlarda olabiliyor. BAL ve 3. Lig’den bu tura kalan takımlar var. Belki bundan sonraki turada alt liglerden takımlar kalacak. Biz gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Gerek ligde gerekse de kupada maçlarımızı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Hiçbir zaman futbolda rakibi küçümsemek veya rehavete kapılmak doğru değil. Çünkü futbolun tek affetmediği şey budur. Ligdeki maçlara hangi ciddiyetle çıkıyorsak, kupadaki maçlara da rakibimiz alt ligde de olsa aynı ciddiyetle çıkacağız. İnşallah turu da geçip, gruplara kalacağız” dedi.
Yeni Malatya Gazetesi
kupay gençleri götürün sakatık ve ceza olmadan bu süreci sonlandıralım
kadromuz dar iki ceza 2 sakatlık sonrası çıkacağımız maç bize mağlubiyet olacaktır
hedefimiz 1. ligde başarılı olmak olmalıdır başarı da süper lige çıkmaktır
kupayı kazanamayacağımıza göre vakit kaybetmenin anlamı yok maddi değeri süper ligin yanında yok denecek kadar az olan bir kupa için ligi kaybetmeyelim
pek çok süper lig takımı, 1. lig takımlı ilk maçlarda elendiler bile
Erzincana gençleri götürmek yeterli olacaktır gruplara kalırsak grubumuzda süper lig 1. lig takımları olacak
kış kıyamet haftalarında 6 maç yapmamız gerekecek
zaten sahanın zemini sıkıntılı o kadar maçı peş peşe kaldırmaz oyuncularımızın haftada iki maç yapacak gücü de yok
Diğerlerine katılıyorum ama maddiyat konusu kesinlikle yanlış. Türkiye Kupası’nın kulüplere ciddi oranda getirisi oluyor. Özellikle tur atlama durumunda
bu futbolla erzincan dan da boş dönersiniz.