“Güçlendirme Hemen Yapılmalı”

Malatya’da, deprem güçlenmesi gereken okullarda biran önce güçlendirme yapılması istendi.

İl Genel Meclisi Ocak ayı toplantıları devam ediyor. İl Özel İdaresi Salonu’nda Naci Şavata’nın başkanlığında düzenlenen İl Genel Meclisi toplantısında gündemdeki maddeler ve önergeler görüşüldü.

CHP’li İl Genel Meclis üyesi Vahap Altunok’un Meclis Divanına sunmuş olduğu 11 Kasım 2013 tarihli sözlü önergede, İl Özel İdaresi tarafından dokuz adet deprem güçlendirme ihalesi yapılan okulların durumu hakkında araştırma yapılarak meclise bilgi sunulmasını talep etmesi üzerine rapor hazırlandı.

Raporda, “Eğitim-Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu olarak İl Özel İdaresi yetkilileri ile yapılan görüşmeler sonucunda, önergede belirtilen deprem güçlendirme ihalesinin dokuz adet değil on üç adet olduğu belirtilmiştir.

Malatya Anadolu Lisesi, Merkez Bahçebaşı Anadolu lisesi, Malatya Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi, Merkez Kız Teknik Meslek Lisesi, Doğanşehir Kız Teknik Meslek Lisesi, Yeşilyurt Sadiye Ünsalan Lisesi, Merkez Konak Anadolu Lisesi, Merkez Kubilay Lisesi, Merkez Fatih Lisesi güçlendirme ihalelerini Stanbul Yapı Firması,Merkez Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi, Merkez Beydağı Anadolu Lisesi, Abdulkadir Eriş Güzel Sanatlar Lisesi, Merkez Gazi Lisesi ihalelerini Taylan Mühendislik Firması almıştır.

Ancak bu firmaların almış oldukları Deprem Dayanımının belirlenmesi ve gerektiğinde güçlendirme projelerinin hazırlanması işi ihalelerinde gerekli yasal ihtarlar yapılmasına rağmen yüklenici firmaların işi tamamlayamaması ve sözleşmedeki taahhütlerini yerine getirememelerinde dolayı sözleşmenin 16.maddesi ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 20.maddesi gereği bahsi geçen okulların ihale sözleşmeleri fesh edilmiştir.

Söz konusu bu okulların deprem güçlendirme test sonuçları İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne geldiği takdirde ihale işlemlerinin başlatılacağı belirtilmiştir” denildi.

Raporla ilgili söz alan CHP Grup Başkan Vekili Mustafa Mengüç, parası olmasına rağmen, bu okulların deprem güçlenmesinin gecikmesinin sebebini sordu.

Önerge sahibi Vahap Altunok, kendisinin 9 okul için talep ettiğini, yapılan araştırmada 4 okulun daha bulunduğunu ifade edip, bu okulların biran önce deprem güçlendirmesinin yapılmasını istedi.

BESİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GÜNDEME GELDİ

Toplantıda ayrıca, Malatya’da Besi Organize Sanayi Bölgesi kurulması için araştırma yapılması önergesi gündeme geldi. Önerge komisyonda incelenmek üzere havale edildi.

İl Genel Meclisi Başkanı Naci Şavata, Malatya’da Besi Organize Sanayi Bölgesi kurulması için bir toplantı yapıldığını hatırlatarak, bu konuda İl Genel Meclisi’nin de araştırma yapacağını belirtti.

DENETİM KOMİSYONU SEÇİMİ YAPILDI

Diğer yandan toplantıda, denetim komisyonu üyeliklerine, AKPli üyeler Veysel Yaşar, Cafer Kuşdoğan, Mehmet Akdeniz, Memet Şireci ve Yusuf Bayrak seçildi. CHP’li üye Vahap Altunok da aday oldu ve 7 oy çıktı. CHP’li 5 üye bulunmasına rağmen, Altunok’a 7 oy çıkması, AKPli üyelerinde oy verdiği şeklinde değişik yorumlara neden oldu.

Bu arada, Eğitim-Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonunda görüşülüp rapora bağlanan görev yapan öğretmenlerin okuldaki asayiş ve disiplin sıkıntılarının sebepleri ve çözüm önerileri ile ilgili raporun hazırlanması için ek süre istendi ve kabul edildi.

Toplantıda ayrıca, AKP Grup Başkan Vekili Mehmet Ali Doğan’ın sunduğu önergede, köylerde yaşayan kadınların sorunlarının tespiti teklifi de Kadın ve Fırsat Eşitliği Komisyonu tarafından araştırılması için havale edildi.