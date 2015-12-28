“Güçlü Katkı Bekliyoruz”

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gülten Kışanak, Alevi kanaat önderleri ile buluşmasında yaptığı açıklamada, “Eğer bu IŞİD denen vahşete karşı, belaya karşı günümüzün Yezidlerine karşı güçlü bir tedbir alamazsak, güçlü bir mücadele yürütemezsek tehlikenin ne kadar büyük olduğunu görüyoruz, Ankara’daki saldırıda bir kez daha gördük” dedi.

HDP Malatya İl Teşkilatı’nca kentteki Alevi Kanaat Önderleri ve Dedeleri bir araya geldi. Buluşmaya HDP’nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gülten Kışanak da katıldı. HDP İl Örgütü Eş Başkanı Hasan Şahin’in selamlama konuşmasıyla başlatan buluşmada söz alan Belediye Başkanı Gülten Kışanak, siyasetin siyasi partiler eliyle ve halkın seçtiği temsilcilerle yürütüldüğünü belirterek, “Fakat siyasetin asıl hizmet etmesi gereken bir toplumsal taban var o da halk. Halkın kendi arasında sosyal örgütlenmesi, sivil toplum örgütlenmesi yine inanç ihtiyaçları doğrultusunda örgütlenmesi son derece önemlidir” ifadelerini kullandı.

HDP olarak sivil toplum örgütlerini ve inanç gruplarını çok ciddiye aldıklarını belirten Kışanak, “Yani siyasi partiler milletvekilleri seçilmiş partiler, göreve gelmiş kişiler ‘ben canımın istediğini yaparım’ diyemezler. Bunun adı demokratik siyaset değildir. O hakkı o görevi o vekaleti veren halktır. Halkı esas almayan bir siyaset demokratik olamaz” şeklinde konuştu.

Muharrem ayında 12 İmamların yasını hep birlikte tuttuklarını ifade eden Kışanak, Alevilerin yaşam felsefesi ve inançlarının bunun üzerine kurulu olduğunu belirtti. Ancak günümüzde de Yezid zihniyetinde olanların kendilerine Kerbela’yı yaşattığını kaydeden Kışanak, “Son olarak Ankara’da 102 canımızı bu vahşi saldırılarda yitirdik. Aslında Ankara’da günümüz Yezidlerinin bize yaşattığı bir Kerbela idi. Ehlibeytin matemi ile Ankara’da yaşamını yitiren 102 canımızın matemi birbirine karıştı” diye konuştu.

Kışanak konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Eğer bu IŞİD denen vahşete karşı, belaya karşı günümüzün Yezidlerine karşı güçlü bir tedbir alamazsak, güçlü bir mücadele yürütemezsek tehlikenin ne kadar büyük olduğunu görüyoruz, Ankara’daki saldırıda bir kez daha gördük. Çok değerli kanaat önderlerimiz ve Alevi Dedelerimiz Malatya’nın da bu demokratik mücadeleye güçlü bir katkısını bekliyoruz. Gerçekten de bütün bir halkımız için bütün bir insanlık için ve Türkiye için güçlü bir demokratik çıkış ortaya koymalıyız bu gidişatı durdurmalıyız. Malatya’nın da bu konuda üzerine düşen görevi büyük bir gayretle yerine getireceğine inanıyorum. Malatya’dan güçlü bir demokratik çıkış, demokratik siyaseti güçlendiren bir duruşu bekliyoruz. Yolunuz ve yolumuz açık olsun. Hızır ve 12 İmamlar hepimizin yar ve yardımcısı olsun.”

HDP Malatya 1. sıra Milletvekili Adayı Aydın Erdoğan da yaptığı konuşmada Alevilerin Türkiye’de eşit yurttaş olma mücadelesi sürdürdüklerini belirterek, “Biz bu mücadeleyi elimizden geldiğince destekliyoruz, destekleyeceğiz” şeklinde konuştu.

Diyarbakır’da cemevlerinin ibadethane olarak kabul edildiğini kaydeden Erdoğan, “Bu örnek tutumundan dolayı Gültan Kışanak’a teşekkür etmek istiyorum. Bu örnek tavrı Malatya’da belediyece de hükümetçe de devletçe de benimsenmesini talep ediyor ve bekliyoruz. Biz bu mücadelenin takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.

Ülke koşullarının kimseyi mutlu edecek durumda olmadığını savunan Erdoğan, “Önümüzdeki 1 Kasım seçimi burada bir değişimin ve dönüşümün başlangıcı olmalıdır. Bütün canların bir olma zamanıdır. Dirlik için birliğe beraberliğe ve birlikte mücadeleye ihtiyacımız vardır” şeklinde konuştu.

DOĞANŞEHİR ZİYARETİ..

Bu arada HDP Malatya Milletvekili Adayı Aydın Erdoğan, Doğanşehir ilçesi Hampınar Mezrası’nı ziyaret etti. Vatandaşların Doğanşehir Belediyesi tarafından bırakılan çöplerden Eskiköy, Polatdere, Hampınar, Kelhalil, Çığlık, Suçatı, Yuvalı mahallelerini tehdit ettiği iddiaları üzerine Erdoğan, çöp alanında incelemelerde bulundu. HDP Malatya Milletvekili Adayı Aydın Erdoğan, “Mahalle muhtarlarından izin alınmaksızın yapılan ve çevre sağlığını tehdit eden bir alan. Yetkililerin bu konuya duyarlı olması gerekiyor” dedi. Erdoğan, “Buradaki çöplük, Doğanşehir Belediyesinin çöplerini toplayıp getirdiği ve biriktirdiği yer. Bu yer karışında görünen Polatdere, hemen bu tepenin arka tarafında Hampınar, az ilerisinde Kelali ve biraz daha ilerideki Eskiköy Mahallesi bulunuyor. Bu çöp, mahalle muhtarlıklarımızdan izin alınmadan getirilip dökülmüş ve bu çevre mahallelerin sağlığını etkileyen bir biriktirme alanı. Etrafında sürüler otluyor, doğal hayatı olumsuz etkileyen, hastalıkların yayılmasına sebep olan kentsel atıklar bunlar. Bu atıkların buraya biriktirilmesi tamamen çevre hukukuna, çevre sağlığına aykırıdır. Bunların buradan kaldırılması, yerleşim yerlerinin uzağında bir çöp işleme tesisinde evsel, organik atıkların işlenerek gübre haline, diğer kağıt, metalik gibi malzemelerin ayıklanıp geri dönüşümle tekrar kazandırılması gerekiyor. Belediyenin bu şekilde yaptığı ve halk sağlığına aykırı olan çöp biriktirme yerine, çevre mahallelerde oturan vatandaşlarımız karşıdır. Halkın talepleri gözetilerek, derhal en kısa zaman içerisinde buradan kaldırılması gerekiyor” diye konuştu.

Aydın Erdoğan daha sonra aynı bölgede kurulan, çevre köylere ve bu köylere ait bahçelere zarar veren taş ocağında incelemelerde bulundu. Erdoğan, “Gördüğünüz gibi iki tane taş ocağı ve yine taş ocaklarının önünde Hampınar orman sahası var. İki taş ocağı orman sahasının içine açılmış durumda. Bu taş ocakları çıkardıkları toz nedeniyle hem ormana hem meraya hem de yakın mesafedeki köylerimize burada ki ekili alanlara, meyve bahçelerine zarar vermektedir. Ayrıca patlamalar nedeniyle yer sarsıntıları hem su kaynaklarına hem de evlere zarar vermektedir. Buraya taş ocağı yapılmasının bir tek sebebi var, Malatya-Gaziantep-Adana yoluna yakın olmasıdır. Burada sadece ocak sahipleri yol açmak için daha fazla bir masraf yapmasın, daha ucuza yüksek kar elde ederek yine karayollarına bu taşı satsın diye bu anayola yakın mesafede orman sahasının içine kurmuş bulunuyorlar. Bu kapitalizmin vahşi yüzüdür. Ormanı, insanı, çevreyi yok sayarak yüksek kar elde etme hırsından başka bir şey değildir” ifadelerini kullandı.

Çevrede taş ocağı açılabilecek çok sayıda yer olmasına rağmen, taş ocağının getirilip, orman alanının içerisine, köylerin orta yerine kurulmasını eleştiren Erdoğan, “Kelali, Polat köy, Hampnar yerleşim yerlerinin hemen yakınına bu taş ocaklarının kurulması halkın istemediği, kabul etmediği bir uygulamadır. Bizim belediyecilik, yerel yönetim anlayışımıza göre bir yerde yapılacak olan bu tür işler ve yatırımların halkın onayı alınmadan kurulamaz. Biz halkımıza söz veriyoruz. Bu şekilde yapılan taş ocaklarının kapatılması için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Köylülerimizin hak arayışında birlikte olacağız” diye konuştu.