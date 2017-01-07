“Gücümüz Birlikteliğimiz”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Birlik Vakfı Malatya Şubesi tarafından düzenlenen sohbet toplantısına katılarak, son dönemlerdeki yatırımlarla geleceğe daha umutlu bakan Yeşilyurt İlçesinin çehresini değiştiren proje ve yatırımlara ilişkin detaylı bilgilendirmede bulundu.

Birlik Vakfı Malatya Şubesi Toplantı Salonu’nda düzenlenen sohbet toplantısına Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güner, Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, belediye görevlileri, Birlik Vakfı Malatya Şube Başkanı Sadi Ergül ile Birlik Vakfı Malatya Şube Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Yeşilyurt Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanan Yeşilyurt Belediyesinin çalışmalarıyla ilgili hizmet ve projelerinin yer aldığı sinevizyon gösterimi yapıldı.

ERGÜL, “BELEDİYE BAŞKANIMIZ ÜLKESİNE VE MEMLEKETİNE HAYIRLI HİZMETLERDE BULUNUYOR”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a göreve geldiği günden itibaren halkın tüm kesimleriyle kurduğu diyalog ve Yeşilyurt İlçesine kazandırılan hizmetlerden dolayı teşekkür eden Birlik Vakfı Malatya Şube Başkanı Sadi Ergül, vakıf çalışmaları hakkında bilgi verdikten sonra yaptığı konuşmada, “Birlik Vakfının 100 yıllık bir geçmişi vardır, temeli Milli Türk Talebe Birliğidir. Bu yıl 31. Yılını kutluyoruz. Birlik Vakfında şu ana kadar iki Cumhurbaşkanı, dört Başbakanın yanı sıra birçok Bakan ve Bürokrat yetişmiştir. Medeniyet coğrafyamıza önemli hizmetlerde bulunan çok değerli isimler bu vakıf çatısı altında yetişmiş ve ülkeye hizmetlerini sürdürmektedir. Türkiye ve İslam Coğrafyasının farklı bölgeleri çok zor günlerden geçmektedir. Bugünlerin geride kalması için Cenabı Allah’a dua ediyoruz. Ülkemizin birliği için şehit olan tüm askerlerimize, polislerimize ve vatandaşlarımıza Rabbimden rahmet diliyorum. Bugünkü konuğumuz Yeşilyurt Belediye Başkanımız göreve geldiği günden itibaren ülkemiz ve kentimiz için faydalı hizmetlerde bulunuyor. Başkanımız tecrübelerini ve deneyimlerini bizlerle paylaşacak. Kendisine ve ekibine başarılar diliyorum” dedi.

BAŞKAN POLAT, “TERÖR SALDIRILARI BİRLİĞİMİZİ HEDEF ALIYOR”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, Malatya ve Yeşilyurt İlçesinin her yönden gelişimi ve ilerlemesi için Sivil Toplum Kuruluşlarıyla istişareye önem verdiklerini söyledi.

Birlik Vakfı Malatya Şubesinde uzun yıllardır dostluk içinde oldukları isimler olduğunu belirten Başkan Polat, “Birlik Vakfının adı çok önemli, Rabbim birliğimizi daim eylesin. Son dönemlerde ülkemiz üzerinde oynanan oyunlar ve yapılan operasyonların temelinde birliğimize saldırı vardır. Saldırıların tek amacı var o da; birliğimizin, beraberliğimizin dağılmasıdır. Terör örgütlerinin hepsi aynı yere hizmet ediyor ancak bunların en alçağı ve en sinsisi FETÖ’dür. Rabbim ülkemizi parçalamak ve bölmek için hain plan yapanların heveslerini kursaklarında bıraksın. Bu topraklar çok hainlik ve saldırılara şahit oldu, sonunda kaybeden de yine hainler oldu ve tarihe bu şekilde geçmiştir. Bu topraklara geleceğini savunan, birliğini ve beraberliğini savunanlar hâkim olmuştur, el ele vererek vatanımızı ve bayrağımızı korumaya devam edeceğiz” dedi.

BAŞKAN POLAT, “BİZİM EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ; BİRLİKTELİĞİMİZ”

Polat, “Bu topraklarda çok aziz ve necip bir millet yaşıyor. Şu anda savaştan kaçan üç milyon insanı misafir ediyoruz. Allah’a şükür olsun her hangi bir huzursuzluk yok, üç milyon daha gelse onu da misafir ederiz. Suriye’de, Irak’ta katliama maruz kalan kardeşlerimizin yanında biz varız. Bu topraklar bizim son durağımız. Bizim en büyük gücümüz; birlikteliğimizdir. Türkiye ‘bana Lozan’da giydirdiğiniz gömleği kabul etmiyorum, o kıyafet bize dar geliyor’ diyor. Emperyalizm ise ‘sen o dar elbise içinde kalmalısın, kendi içinizde Türk-Kürt, Laik-Antilaik, Alevi-Sunni kavgasına devam etmelisin, iç barışı sağlamamalısın, yüzünü dışarıya çevirmemelisin’ diyerek hain planlar yapıyor. Her gün bir terör örgütü bu yüzden saldırıyor. Peki, biz bu isteklere uysak planları bitiyor mu? Hayır! Kesinlikle bitmeyecek ve ülkeyi bölmek için alçakla girişimlerde bulunacaklar. Türkiye eski Türkiye değildir, artık mazlumların sığınağı olan, umudu olan, sırtını yasladığı bir ülkeyiz” dedi.

BAŞKAN POLAT, “82 MAHALLEMİZİN EN ÜCRA NOKTASINA KADAR HİZMET ULAŞTIRIYORUZ”

Belediye Başkanı Polat, karşılıklı görüş alış verişi şeklinde geçen sohbet toplantısında 30 Mart 2014 tarihinden bugüne kadar Yeşilyurt İlçesinde yapılan hizmetlerin yanı sıra yeni projeler hakkında vakıf üyelerine bilgiler aktardı.

Yeşilyurt İlçesine aşk, sevgi ve heyecanla hizmet ettiklerini ifade eden Başkan Polat, “Yeşilyurt İlçemizi öncelikle bölgede sonrada Türkiye’de örnek alınacak bir ilçe hüviyetine ulaştırmak için göreve geldiğimiz günden itibaren uyuman, dinlenmeden, yorulmadan büyük bir heyecanla milletimize hizmet ediyoruz. 82 mahallemizin en ücra noktasına kadar nitelikli hizmetlerimizi ulaştırmanın gururunu yaşıyoruz. Hangi mahalleye giderseniz gidin hizmetlerimizi görürsünüz. Bu işin temelinde ekip çalışması vardır, genç ve dinamik bir ekiple ilçemizi geleceğe taşıyacak projeleri teker teker uyguluyoruz. İlçemizdeki ulaşım ağını güçlendirmek için 183 bin ton sıcak asfalt serimi yaptık. Şirketlerimizden Yeşil Yurt İnşaat bünyesinde hizmete sunduğumuz Asfalt Plent Tesislerimizde artık kendi asfaltımızı üretiyoruz. İlçemizin tüm alt ve üst hizmetlerini kaliteli bir hizmet prensibiyle hayata geçiriyoruz. Mahalle, cadde ve sokaklarımızı doğal taş, kilit taşı, perde duvar ve taş duvar hizmetlerimizle daha modern hale getirdik. İlçemizin farklı alanlarında bulunan ve çalışmalara engel teşkil eden 130 adet Metruk Evin yıkımını gerçekleştirdik. 139 yeni araç satın alarak araç filomuzu güçlendirdik. İlçemizin güzelleşmesi için yapılması gereken ne varsa kusursuz yerine getiriyoruz. Hizmetlerimizde boşluk bırakma şansımız yok, en güzelini yapmak bizim vazgeçilmez önceliğimizdir.

Polat, “Doğal atmosferiyle adeta servet niteliğinde bir görüntüye sahip Beylerderesi’ni park projesi ile taçlandırıp gelecek nesillere çok güzel bir eser bırakacağız. Beylerderesi Şehir Parkı “Malatya ve Bölge turizmine büyük bir hareketlilik kazandıracak” dedi.

Şehir Parkı Projesinin kentin marka değerini artıracağını ifade eden Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Beylerderesi mevkiinde 1.327.183 metrekarelik alana Gümrük ve Ticaret Bakanımız Bülent Tüfenkçi’nin destekleriyle Malatya Büyükşehir Belediyemiz ve Orman ve Su İşleri Bakanlığımızla birlikte Şehir Parkı yapacağız. Parkımız her yönüyle kentimiz ve bölgemizin hayat standardının gelişmesine ciddi katkı sağlayacak. Bu proje birlik beraberlik ve aynı yöne bakmanın en güzel örneği olarak uygulamaya geçecek. Burada bir kez daha katkı ve desteklerinden dolayı Bakanlarımız Sayın Bülent Tüfenkçi ve Sayın Veysel Eroğlu olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çakır, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Öznur Çalık, AK Parti İl Başkanımız Sayın Hakan Kahtalı, Milletvekillerimiz ve Orman ve Su İşleri Bakanlığımızda hemşerimiz değerli bürokratımız Cemal Nogay’a çok teşekkür ediyorum” dedi.

BAŞKAN POLAT, “ÇOK KUTSAL BİR İŞ YAPIYORUZ”

Başkan Polat, “69 adet modern ve mimari yapısı farklı sosyal yaşam alanlarını halkımızın hizmetine açtık. Bostabaşı Kanal Projemizin bu yıl ikinci etabını tamamladık. Bölge turizmine katkı sağlaması adına yapımına başladığımız Yeşilyurt Kent Park Projemizin büyük bir kısmı tamamlandı. Kültür, sanatsal ve sosyal hizmetlerde ise farkımızı ortaya koymaya çalışıyoruz. Kent Konseyi, Medeniyet ve Sanat Araştırmaları Merkezi, Çocuk Trafik Eğitim Parkı, Yeşil Konaklar, 11 adet Muhtar Evi, sosyal yaşam alanları ve fiziki diğer yatırımlarımızla Yeşilyurt İlçesinin çehresini değiştiriyoruz. Tüm projelerimiz geleceğe yapılan ciddi yatırımlardır. Gelecek nesillere daha huzurlu, mutlu, gelişim düzeyi yüksek bir Yeşilyurt bırakmak adına gece gündüz demeden çalışıyoruz. Çok kutsal bir iş yapıyoruz hem işimizi yapıyoruz hem de dua alıyoruz. Tüm vatandaşlarımızın iyi ve kötü gününde yanında oluyoruz ve onlara devletin tüm imkânlarını eşit seviyede ulaştırmaya özen gösteriyoruz” dedi.

Yeşilyurt Belediyesi’nin geleceğe yönelik belirledikleri vizyon ve bakış açısıyla ilgili düşüncelerini paylaşan Başkan Polat, Yeni Belediye Binası, İyilik Çarşısı, Kongre ve Kültür Merkezi, Semt Pazarı olmak üzere diğer projeler hakkında davetlilere detaylı bilgiler verdi.

Toplantının sonunda Birlik Vakfı Yönetim Kurulu Üyelerinin sorularına açık yüreklilikle yanıt veren Başkan Polat’a Şube Başkanı Sadi Ergül tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

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