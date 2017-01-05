Guido Koçer’in Yeni Takımı

E.Yeni Malatyaspor’un eski futbolcularından Guido Koçer, Giresunspor’dan ayrıldıktan sonra TFF 1. Lig takımlarından Boluspor ile anlaştı.

TFF 1. Lig’in ilk yarısını 26 puanla 5. sırada tamamlayan Boluspor ikinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek’te sürdürüyor. Transfer çalışmalarına da hız veren Boluspor son olarak Giresunspor’da forma giyen Guido Koçer ile sezon sonuna kadar anlaşma imzaladı. Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkçı ve Başkan Yardımcısı Osman Gürsoy’un da katıldığı imza töreni sonrasında açıklama yapan Guido Koçer, “İyi bir takıma geldiğimi ve iyi bir transfer yaptığımı düşünüyorum. Buradaki insanları da mutlu etmek için elimden geleni yapacağım. İki gün önce geldim ve Antalya kampında takıma katıldım. İki gündür burada gördüklerim son derece olumlu şeyler. Hoca, başkan ve yönetim olarak herkesin ilgisi çok hoşuma gitti. Elimden geleni yapacağım. Amacım goller atmak, asist yapmak ve sezon sonunda takımı Süper Lig’e çıkarabilmek” dedi.

Babası Tür, annesi Alman olan ve Almanya’da dünyaya gelen Guido Koçer, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Gençlerbirliği’nden Yeni Malatyaspor’a kiralık olarak gelmişti. Yeni Malatyaspor, transfer döneminde bu futbolcuya talip olmuş, ancak oyuncu Giresunspor’la anlaşmıştı. Giresunspor bu sezonun ilk yarı sonunda Guido ile yollarını ayırmıştı.

iha- malatyahaber.com