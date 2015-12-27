Gül Suyu Döküldü Yollarına..!

Başbakan Tayyip Erdoğanın dünkü Malatya gezisi öncesinde, cadde ve sokaklara belediye tarafından gül suyu sıkıldı. Litresi 25 liraya satın alınan 20 litre gül suyunun kullanıldığı Malatya sokakları, Başbakan için 500 liraya gül gibi koktu.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğanın dün Malatyada düzenlediği miting ve lise açılışının öncesinde, kentin sokakları belediyenin çalışmasıyla gül suyu ile yıkandı. Litresini 25 liraya satın aldıkları gül suyu ile Başbakanı hoş kokan bir kentle karşılamak isteyen Belediye Başkanı Ahmet Çakır, kentin temizliğinde 15 günde bir gül suyu kullandıklarını belirterek, bunun Başbakana özel bir uygulama olmadığını söyledi.

YIKAMA MALİYETİ 500 LİRA

Günlük olarak cadde ve sokakların yıkandığını, gül suyunun ise 15 günde bir kullanıldığını anlatan Ahmet Çakır, Bugün yine cadde ve sokaklarımızı gülsuyu ile yıkadık. Temziliğin Başbakanımızın Malatya ziyaretine denk gelmesi güzel oldu dedi. Caddelerin yıkanması için litresi 25 lira olan gül suyu aldıklarını ifade eden Çakır, her yıkamada yaklaşık 20 litre gül suyu kullandıklarını açıkladı. Bu da her yıkamanın 500 liralık masrafla yapıldığını gösteriyor.

ÖZAL’IN MEVLİDİYLE BAŞLADI

Ana caddeleri gül suyu ile yıkama fikrinin ortaya çıkışını da anlatan Çakır, şunları söyledi: Merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal için geçen yıl Malatyada okutulan mevlitte böyle bir uygulama yapmıştık. O zaman sokaklara gülsuyu da serpilmişti. Halk çok memnun kaldı ve biz de devam etmek istedik. Çok büyük bir masrafı da olmadığından rutin bir uygulamamız haline getirdik. Özel günlerde bunu yapıyoruz. Farklı değişik bir uygulama. Yağışlı havalarda yıkamayı erteliyoruz.