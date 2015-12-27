Malatya’da görev yaptığı yıllarda görev anlayışı, insanlarla iletişimi ile “çok farklı bir polis” olarak iz bırakan ve halen Yozgat İl Emniyet Müdürü olan Hasan Yılmaz (fotoğrafta sol başta) , yazdığı ‘Gül veren el gül kokar’ adlı kitabını Yozgat Valisi Abdulkadir Yazıcı’ya takdim etti.

Yozgat Emniyet Müdürü Hasan Yılmaz, Yozgat Emniyet Müdürlüğü tarafından Sosyal Destek Programı (SODES) desteğiyle yürütülen Hayatımın Rolü Aydınlık Projesi (HAYROLA) kapsamında basılan ve içerisinde birbirinden farklı hikayelerin yer aldığı kitabın ücretsiz olarak dağıtılacağını söyledi.

Emniyet Müdürü Yılmaz, emniyet olarak Türkiye’de şiddet olaylarının, bencilliklerin, merhametsizliklerin yanı sıra okullarda, stadyumlarda, trafikte ve hayatın her alanında sağı solu yıkan, şiddet toplumu görüntüsü veren olayların önüne geçmek istediklerini kaydetti. Söz konusu olaylar hakkında yapılan televizyon programları, açık oturumlar, sempozyumlar sonrasında genellikle polisiye çözüm üzerinde durulduğunu vurgulayan Yılmaz, “Polisiye tedbirlerimizin yanında bir de işin kaynağına yönelik planlarımız olmalı. Problemin kaynağını yok ederken çok emek gerekiyor. Toplum olarak gençlerimizi ihmal etmemeliyiz” dedi.

Çocuklara doğduğu andan itibaren hikayeler yoluyla eğitim verilmesi gerektiğini savunan Yılmaz, “Özellikle sosyal medyanın güçlü hale gelmesi ve elektronik cihazların yaygınlaşması ile Anadolu pedagojisinde çok güçlü yeri olan hikayeler yerini bilgisayar oyunlarına ve TV’ye bıraktı. Gençlerin gelişiminde ikinci etkili yöntem ise sanatsal ve spor etkinlikleridir. Spor ve sanat etkinliklerinin yeri başka bir platform olduğu için bu kitapta da hikayeleri değerlendireceğiz” diye konuştu.

Başta Kuran’ı Kerim olmak üzere tüm ilahi kitaplarda, hikayelerle (kıssalarla) eğitimin yer aldığını, bu yöntemin çok önemli bir öğretim metodu olduğuna değinen Yılmaz, “SODES kapsamında gerçekleştirdiğimiz HAYROLA projesi çerçevesinde hikayelere karşı bir farkındalık oluşturmak istedik. Din görevlilerimiz, rehber öğretmenlerimiz, sınıf öğretmenlerimiz ve anne babalar nezdinde uzun vadede suç ve suçlulukla mücadelede böyle bir yöntemi denemek istedik. İnşallah bu yöntemle geleceğimiz olan gençlerimize sevgi, merhamet, aile içi iletişim gibi bazı özellikleri kazandırırız” ifadelerini kullandı.

Yozgat Valisi Abdulkadir Yazıcı’da, kitabın Yozgat gençliğine hayırlı olması dileklerinde bulundu.

Yozgat İl Emniyet Müdürü Hasan Yılmaz, 1994- 2000 yılları arasında Malatya Emniyet Müdürlüğü’nün çeşitli şubelerinde komiser, başkomiser ve Doğanşehir ilçesinde ise emniyet amiri rütbeleriyle görev yapmıştı.

Görev yaptığı illerde 12 bin suçla tanışmış veya risk altındaki çocuk ve aileleri ile bire bir görüşme yapan Yılmaz’ın, çocuk suçluluğu ve aile ilgili 4 adet basılmış kitabı bulunuyor.