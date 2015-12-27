Gülalioğlu Kazada Yaralandı

İstanbul’da müteahhitlik yapan hemşehrimiz Enver Gülalioğlu, Edirne’nin Keşan ilçesi yakınlarında geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı ve İstanbul’da tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre; Keşan’dan İstanbul yönüne gitmekte olan Ahmet Eroğlu yönetimindeki 78 BL 890 plakalı TIR, kavşakta Ahmet Karlı yönetimindeki 22 RA 162 plakalı TIR’a çarptı. Bu sırada TIR’ın arkasından yönetimindeki 34 DJ 3659 plakalı motosikletle gelmekte olan 54 yaşındaki Enver Gülalioğlu, kaza yapan TIR’a çarpmamak için direksiyonu çevirince, motosiklet kontrolden çıktı ve devrilerek sürüklendi.

Yunanistan’dan İstanbul’a gelmekte olduğu belirtilen Gülalioğlu, kaza sırasında ağır yaralandı. İlk tedavisi Keşan Devlet Hastanesi’nde yapılan Gülalioğlu, daha sonra ambulans helikopterle İstanbul’a nakledildi ve Acıbadem Maslak Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Vücudunda ve omuriliğinde kırıklar olduğu belirlenen Gülalioğlu’nun ameliyat edildiği, tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Enver Gülalioğlu, geçtiğimiz yıl Ekim ayında da 29 yaşındaki oğlu Mehmet Miraç Gülalioğlu’nun ani ölümüyle büyük bir acı yaşamıştı.

FOTOĞRAFLAR: Keşan Medya Gazetesi