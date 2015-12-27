Gül’e Mektup Gönderdi

Malatya Milletvekili ve Cezaevleri İnceleme ve İzleme Komisyonu Sözcüsü Veli Ağbaba, dört yıla yakın süredir tutuklu bulunan Malatya İnönü Üniversitesi eski Rektörü Fatih Hilmioğlu’nun, sağlık durumu göz önünde bulundurularak serbest bırakılması için Cumhurbaşkanına bir mektup gönderdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Milletvekili Veli Ağbaba yaptığı açıklamada, Ergenekon davasından dolayı 4 yıla yakın süredir tutuklu bulunan Malatya İnönü Üniversitesi eski Rektörü Fatih Hilmioğlu’nun, sağlık durumu göz önünde bulundurularak serbest bırakılması için Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e mektup gönderdiğini bildirip, “CHP Cezaevi İnceleme ve İzleme Komisyonu Silivri Cezaevine birçok defa giderek tutuklu ve mahkumlarla görüşmelerde bulunmuş; Fatih Hilmioğlu ile yapılan görüşmelerin neticesinde; tutuklu bulunduğu süreç içinde sağlık durumunun günden güne kötüye gittiği ve cezaevinde kalmaya devam etmesi durumunda ölüme kadar gidecek derecede ağır bir hastalık yaşadığı gözlemlenmiştir. Çok sayıda raporla da belgelendiği üzere siroz, kanser, son olarak da böbrek rahatsızlığı ve prostat büyümesi gibi çok ciddi ve bu konuda uzmanlaşmış hastane koşullarında ancak tedavisi mümkün olabilecek hastalıklar yaşayan Hilmioğlu’na bir an önce hiç vakit kaybetmeden müdahale edilmesi gerekmektedir” dedi.

Ağbaba, Cumhurbaşkanına gönderdiği mektupta, kamuoyu vicdanına bir ses olması isteklerini belirtti.