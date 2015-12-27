‘Gülen Yumurtalı’ Destek!
Yumurtalı protesto eylemlerinde öğrencilere şiddet uygulanmasına bir tepki de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya gençlik kollarından geldi. Gençler, ellerinde üzerinde gülen yüz resmedilmiş yumurtalarla basın açıklaması yaptı.
CHP Malatya gençlik kolları il başkanı Eren Takmaz, gençlik kolları üyeleriyle birlikte İsmet İnönü heykeli önünde yaptığı basın açıklamasında, “Soru sormak isteyen öğrencilere şiddetle cevap verildi. Hükümet düşünmeyen, sorgulamayan bir gençlik istiyor. Şiddeti kınayan, hayatı sorgulayan herkesi her yerde yumurtalı protestoya davet ediyoruz” dedi.
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