“Güllerin Efendisi” Konseri
Malatya Büyükşehir Belediyesi Türk Tasavvuf Musikisi Korosu tarafından “Güllerin Efendisi” konseri icra edildi. Gönülleri mest eden konser, yoğun alkış aldı.
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesindeki Türk Tasavvuf Musikisi Korosu, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde konser verdi. Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla verilen konser, büyük beğeni topladı. Peygamber Efendimiz’i (s.a.v) anlatan ilahileri seslendiren koro, gönülleri coşturdu. Solistlerin de sevilen ilahileri seslendirdiği konserde, Malatya’nın tanınmış müzisyenlerinden görme engelli Habip İbar sürpriz yaparak sahneye çıktı.
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, koro adına Habip İbar’a çiçek takdim etti.
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