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Malatya Haber -

Gülseren Toprağa Verildi

Gülseren Toprağa Verildi
  • 23.05.2017
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Geçtiğimiz gün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Araştırmacı-Yazar, emekli Eğitimci Mehmet Gülseren gözyaşları arasında toprağa verildi.

Çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak 84 yaşında hayatını kaybeden merhum Gülseren, Akçadağ ilçesine bağlı Örüçkü Mahallesi’ndeki Ali Kara Efendi kabristanında ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze namazına, Darende Belediye Başkan Yardımcısı Savaş Kazancıoğlu, Basın İlan Kurumu Müdürü Nihat Abacı, çok sayıda Sivil Toplum Kuruluşu temsilcisi ve Gülseren’in yakınları katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde uzun yıllar öğretmen ve İlköğretim Müfettişi olarak görev yapan, emekli olduktan sonra bir süre Ticaret ve Sanayi Odası Basın Müşavirliği görevinde bulunan, çok sayıda kitabı bulunan Gülseren, 4 çocuk babasıydı.

iha- malatyahaber.com

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