Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçti

Polis ve Jandarma tarafından Malatya’daki operasyonlarda toplam 98 bin 943 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildiği açıklandı.

Jandarma tarafından yapılan açıklamada, operasyonlar sonucu 72 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildiği bildirilirken, Emniyet Müdürlüğü kaçak sigara operasyonlarıyla ilgili şu bilgiyi verdi:

“Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz görevlilerince 5607 SKM (Gümrük Kaçağı Sigara) suçu ile ilgili olarak, il dışından temin ettikleri kaçak sigaraları ilimize getiren ve ilimizde kaçak sigara satışı yapan şahıslara yönelik Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen planlı çalışma kapsamında;

22.12.2016 günü alınan arama ve gözaltı kararlarına istinaden 10 ayrı ikamet-işyeri-depo adreslerinde yapılan aramalarda 4 şüpheli şahıs ile birlikte 2243 paket gümrük kaçağı sigara yakalanmış olup,

Yapılan çalışmalar kapsamında toplam 26.943 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiş, konuyla ilgili 16 şüpheli şahsa 5607 sayılı kanun kapsamında işlem yapılmıştır.”

Bülten