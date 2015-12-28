“Gün El Ele Olma Günüdür”

Adalet ve Kalkınma Partisi Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, son günlerde yaşanan terör olaylarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Hükümetimiz ve devletimizin her birimi bölücü terör örgütünün kökünü kazımak için gerekli mücadeleye kararlılıkla devam etmektedir.” dedi.

“Son günlerde başta Dağlıca olmak üzere ülkemizin çeşitli şehirlerinde yaşanan ve milletimizi derinden sarsan eli kanlı terör örgütünün saldırılarını şiddetle kınıyor ve lanetliyorum.” diyen Milletvekili Şahin yaptığı yazılı açıklamada şunları belirtti:

“7 Haziran 2015 Milletvekili Genel Seçimleri sonrasında belli çevrelerce oluşturulmaya çalışılan siyasi belirsizliği, kirli emelleri ve alçakça planları için kullanan terör örgütleri, masum insanları hedef seçmiş ve katliamlara başlamıştır.

Terör örgütünün Güvenlik Güçlerimize yönelik saldırıları ve bölge halkına uyguladığı zulüm milletimiz nezdinde derin infiale dönüşmüştür. Bu yaşananlarla birlikte yurdun muhtelif bölgelerinde başlatılan demokratik tepkilerin yer yer duygularını kontrol edemeyen çevrelerce siyasi parti binalarına ve sivil vatandaşlarımıza yöneldiğini görmekteyiz. Siyasi parti merkezleri ve sivil vatandaşlarımızın canlarına ve mülklerine zarar vermek kabul edilemez. Terörün cezasını hukuk çerçevesinde güvenlik güçlerimiz ve yargı verecektir. Kimse kendisini kanunun yerine koymamalıdır. Devletimiz şiddet ve teröre karşı; idari, askeri ve hukuki tüm mekanizmaları hızlı ve yerinde bir şekilde işletmektedir. Hükümetimiz ve devletimizin her birimi ülkemizin geleceğine ket vuran bölücü terör örgütünün kökünü kazımak için gerekli mücadeleye kararlılıkla devam etmektedir.”

Şahin açıklamasında daha sonra şöyle devam etti:

“Yurt içinde yaşanan kontrolsüz tepkilerin ve kasıtlı çevrelerce giderek iç kargaşa provalarına dönüştürülmek istenen şiddet eylemlerinin, cani terör örgütünün yapmak istediklerine katkı sağlamaktan başka bir faydasının olmayacağı açıktır. Kontrollü ve kontrolsüz şekilde sokaklara yayılan, her türlü dış müdahaleye açık hale gelen ve nereye varacağı belli olmayan bu şiddet ve terör olayları; ne bu işe alet olanlara ne de ülkemize felaketten başka bir şey getirmeyecektir.

Analar ağlamasın, ocaklar sönmesin ve kardeşlik hukuku gelişsin diye başlatılan milli kardeşlik sürecinde yeni katliamlar yapmak, kan ve gözyaşı siyasetini devam ettirmek için planlar yapan PKK terör örgütü, haince ve kalleşçe saldırılarıyla milletimizin birliğine ve dirliğine tuzak kurmuş, toplumun birlikte yaşama umuduna darbe vurmuştur. İçerden ve dışarıdan beslenen terör örgütlerinin adları, haince planları ve amaçları ne olursa olsun, 78 milyonun hep birlikte geleceğe yürüyüşünü, Yeniden Büyük Türkiye’yi inşa yolculuğunu engelleyemeyecekler, gelecek umutlarımızı söndüremeyeceklerdir.

Gün akıtılan şehit kanları üzerinden siyaset yapılacak gün değildir.Gün şehitlerimiz üzerinden siyasi rant elde etme günü değildir.Gün teröre karşı el ele,omuz omuza olma günüdür.

Bu vesileyle son günlerde yaşanan bu şiddet ve terör eylemleri neticesinde şehit olan güvenlik güçlerimize Allah’tan rahmet,acılı ailelerine sabır, yaralı güvenlik güçlerimize acil şifalar diliyorum.”