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Malatya Haber -

Günah Keçisi

Günah Keçisi
  • 27.12.2015
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Gösterim tarihi : 21 Ocak 2011
Yönetmen : Cenk Özakıncı
Oyuncular : Şahin K. , Nuri Alço , Coşkun Göğen , Turgay Tanülkü
Senaryo : Alper Erze
Yapımcı : Cenk Özakıncı
Müzik : Batuhan Fırat
Görüntü yön. : Aydoğan Yıldız
Tür : Komedi , Türk Filmi
Süre : 93 dk.
Yapım yılı : 2010
Ülke : Türkiye
Dağıtıcı : Medyavizyon

Filmde tıpkı eski halkların kötü olayların sorumluluğunu masum keçilere atıp çöle salması gibi, toplumun oluşturduğu önyargılara karşı mücadele anlatılıyor ve Şahin K.’nın hayatından hikâyeler sunuluyor.

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