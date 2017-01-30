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Malatya Haber -

Günboyu 10 Deprem Meydana Geldi

Günboyu 10 Deprem Meydana Geldi
  • 30.01.2017
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Malatya sınırları içerisinde, 30 Ocak Pazartesi sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar 10 deprem meydana geldi.

Merkez üsleri Yazıhan ve Hekimhan ilçeleri sınırları dahilinde olan depremlerden ilki saat 08.14’de yer yüzeyinin 5 kilometre altındaki derinlikte meydana geldi ve büyüklüğü 2.8 olarak ölçüldü. Deprem hareketliliği gün boyu devam etti ve 18.52’ye kadar büyüklükleri 1.4 ile 2.9 arasında değişen 10 depremin kaydedildiği bildirildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün kayıtlarına göre, Pazartesi sabahtan akşam saatlerine kadar meydana gelen 10 depreme ilişkin veriler şöyle:

TARIH                  SAAT                 DERİNLİK (Km.)                          BÜYÜKLÜK –       MERKEZ
2017.01.30          18:52:45            4.7 -.-                                       2.5 -.- AKYAZI-YAZIHAN (MALATYA)
2017.01.30          18:02:13            12.5 -.-                                     2.2 -.- ALICAN-YAZIHAN (MALATYA)
2017.01.30          17:58:25            7.0 -.-                                       2.9 -.- ALICAN-YAZIHAN (MALATYA)
2017.01.30          17:07:27            11.8 -.-                                      1.5 -.- DEDEKARGIN-YAZIHAN (MALATYA)
2017.01.30          13:41:03            0.0 -.-                                       1.8 -.- YAGCA-HEKIMHAN (MALATYA)
2017.01.30          13:30:58            5.0 -.-                                       2.6 -.- YESILPINAR-HEKIMHAN (MALATYA)
2017.01.30          13:11:00            5.0 -.-                                        2.1 -.- ALICAN-YAZIHAN (MALATYA)
2017.01.30          12:18:04            1.6 -.-                                        1.4 -.- IPEKYOLU-HEKIMHAN (MALATYA)
2017.01.30          11:59:03            4.2 -.-                                       2.8 -.- ALICAN-YAZIHAN (MALATYA)
2017.01.30          08:14:58            5.0 -.-                                       2.8 -.- YESILPINAR-HEKIMHAN (MALATYA)

malatyahaber.com

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Yorumlar
  1. Mert dedi ki:
    30 Ocak 2017, 22:23

    Buyuk depremin habercisi gumbur gumbur geliyor deprem

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