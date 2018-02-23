“Gündem Afrin Değil Cargill’di!”

“ŞEKER FABRİKALARINA SAHİP ÇIKMAK TÜRKİYE’YE SAHİP ÇIKMAKTIR”.. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Amerika’ya Osmanlı tokadı atacaklardı, şeker işçisine Amerikan tokadı attırdılar” dedi. Ağbaba, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson ile Erdoğan’ın gizli görüşmesinin gündeminin Afrin, PYD, YPG değil, Cargill’in taleplerinin karşılanması olduğunu ifade etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla Şeker Fabrikalarının özelleştirilmesine karşı etkili bir mücadele başlatıldı. Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın başkanlığında 20 milletvekilinden oluşan komisyon şeker fabrikalarını ziyaret ederek, özelleştirmeye karşı mücadeleyi hayata geçirecek.

Bu çerçevede ilk ziyaret Veli Ağbaba başkanlığında, milletvekilleri Türabi Kayan, Vecdi Gündoğdu, Okan Gaytancıoğlu, Erdin Bircan, Mahmut Tanal, Ali Şeker ve Fatma Kaplan Hürriyet’ten oluşan heyet tarafından, özelleştirme listesinde yer alan Türkiye’nin ilk Şeker Fabrikası Alpullu Şeker Fabrikası’na gerçekleştirildi.

Yüzlerce işçinin katıldığı ve mitinge dönüşen ziyarette konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Türkiye’yi yönetenler sadece Cumhuriyetin değerleri ile değil, Cumhuriyetin kurmuş olduğu fabrikalarla da sorunlu” dedi.

Ağbaba, fabrika bahçesinde yaptığı konuşmada; “Geçtiğimiz günlerde 14 şeker fabrikasının özelleştirilmesi gündeme gelince Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla 20 milletvekilinden oluşan bir komisyon kurduk ve Türkiye’nin dört bir yanındaki fabrikaların satılmaması için mücadeleye başladık. İlk olarak da ülkemizin ilk Şeker Fabrikası olan Alpullu’dan başladık. Bu fabrikalar buraları satmaya çalışanların babasının malı değil. Bu fabrikalar halkın atalarının, evlatlarının, torunlarının malı. Bu fabrikalar halkın malı. Burada var olduğumuzu göstereceğiz” dedi.

“TARIM BAKANLIĞINI İŞGAL EDEN CARGİLL”

“Türkiye’yi yönetenler sadece Cumhuriyetin değerleri ile değil, Cumhuriyetin kurmuş olduğu fabrikalarla da sorunlu.” diyen Ağbaba, “Kilit vurmadıkları kurum kalmadı. Sümerbank’ından SEK’ine, Et Balık Kurumu’na kadar bu ülkenin değerlerini sattılar. Şimdi de sıra Şeker Fabrikalarını özelleştirme adı altında kapatmaya geldi. Yerli ve milli olduğunu iddia eden hükümet, bu şeker fabrikalarını satarken kimseye danışmadı. İşçiye, çiftçiye, sendikaya, halka sormadı, Tarım Bakanlığı’nı işgal eden, Amerikan Cargill firmasına sordular. Bu satış talebi hiçbir yurttaştan gelmedi, bu talep Amerikalı şirketlerden geldi” ifadelerini kullandı.

“GİZLİ GÖRÜŞMENİN GÜNDEMİ AFRİN DEĞİL CARGİLL’Dİ”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba; “Amerika’ya Osmanlı tokadının nasıl atılacağını göstereceğiz’ diyorlardı. Amerikalılara Osmanlı tokadı atmak isterken, şeker fabrikalarında çalışan işçilere Amerikan tokadı attırıyorlar. Geçtiğimiz hafta Tillerson ile Erdoğan bir görüşme yaptı. Tarihimizde ilk kez, bir görüşmede tutanak tutulmadı, tercüman yoktu, stenograf yoktu. Gündem ne Afrin’di, ne PYD’ydi, ne de YPG’ydi. O toplantıda gündem şeker fabrikalarının satışıydı. O toplantıda gündem Cargill’in taleplerinin karşılanmasıydı” şeklinde konuştu.

EN İYİ BİLDİKLERİ ŞEY BETON BİNA, EN SEVDİKLERİ ŞEY RANT

Ağbaba; “Her ortamda millilikten bahsediyorlar. Fakir fukara çocuklarını savaşa gönderirken millilik akıllarına geliyor, ama ABD’li şirketlere fabrikalarımızı peşkeş çekerken millilik akıllarına gelmiyor. Milli kavramını sadece kendi oylarını artırmak için kullanıyorlar. Bunların en iyi bildikleri şey beton bina, en sevdikleri şey de rant. Dünyada rantı bunlardan daha iyi bilen kimse yok. Bugüne kadar satılan tüm fabrikaların yerlerinde AVM’ler, binalar yükseliyor” ifadelerini kullandı.

BU BİR VATAN SAVUNMASIDIR

“Hep beraber ekmeğimize, aşımıza sahip çıkma zamanıdır. Şeker sadece bu fabrikalarda çalışan 10 bine yakın işçiyi ilgilendirmiyor. Şeker aynı zamanda pancar eken yüz binlerce insanımızı, nakliyesini yapan insanları ilgilendiriyor, aynı zamanda hayvancılık yapan insanlarımızı ilgilendiriyor” diyen Veli Ağbaba, “Bu mücadelede CHP olarak sonuna kadar direnenlerin yanındayız. Biz bu fabrikalara şerefimiz gibi, namusumuz gibi sahip çıkacağız. Vatan savunması yalnızca sınırda düşmana karşı silahla mücadele ile olmaz. Vatan savunması aynı zamanda bize bırakılan miraslara sahip çıkmakla da olur. Bu bir vatan savunmasıdır. Şeker Fabrikalarına sahip çıkmak, Türkiye’ye sahip çıkmaktır!” dedi.

Bülten- malatyahaber.com