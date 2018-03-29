Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un sportif direktörü Ali Ravcı, “Her hafta zor geçiyor, ister ligin üstündeki ister altındaki takımlarla oynayın her maç artık ateşten gömlek gibi. Bunun bilincindeyiz, oyuncular da bilincinde. Arada bir kazalar falan oluyor, takılıp kalmamak lazım. Oturup güneş battı diye ağlayacak halimiz yok, güneş doğduğunda tekrar ne yapacağımızı karar vermek zorundayız” dedi.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde gazetecilerle bir araya gelen Ravcı, kaybedilen Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarının ardından kıyamet senaryosu üretilmemesi gerektiğini ifade etti.

“HATALARIMIZ NETİCESİNDE MAĞLUP OLDUK”

Ravcı, Fenerbahçe ve Trabzonspor karşılaşmalarındaki hataları düzeltip, Gençlerbirliği maçını kazanmak istediklerini belirterek, “Küme düşme lafını biz kendi aramızda hiç bir şekilde konuşmuyoruz, konuşmadık da bugüne kadar. Kaybettiğimiz iki maç var Fenerbahçe ve Trabzonspor maçları. Kaybedilen bu maçların üzerinden çok fazla kıyamet senaryosu üretmenin bir anlamı yok. Neticede Fenerbahçe ile Trabzonspor’a kaybettiniz. Bizim tek üzüntümüz ne? Onları iyi olmayan günlerinde yakaladık ve Fenerbahçe ile Trabzonspor’dan da puan alabilirdik. Ama hatalar yaptık, oluyor maç içerisinde futbol bu, hatalarımız neticesinde mağlup olduk. Biz hatalarımızla ilerleme kaydedeceğiz. Ne kadar bunların farkına varıp hatalarımızı düzeltirsek başarıya da o şekilde ulaşacağız. Onun için çok fazla bu olayı büyütmenin bir anlamı yok” diye konuştu.

“GÜNEŞ DOĞDUĞUNDA NE YAPACAĞIMIZA KARAR VERMELİYİZ”

Ligde her haftanın zorlu geçtiğine dikkat çeken Ravcı, “Bu haftaya kadar 34 puana getiren elimizdeki mevcut oyunculardır. Bunlarda saygıyı sonuna kadar hak ediyorlar. Bizim onlara olan inancımızı, güvenimizi hiç bir zaman boşa çıkarmadıklar. Yeni bir haftaya girdik, önümüzde Gençlerbirliği maçı var. Her hafta zor geçiyor, ister ligin üstündeki ister altındaki takımlarla oynayın her maç artık ateşten gömlek gibi. Bunun bilincindeyiz, oyuncular da bilincinde. Arada bir kazalar falan oluyor, takılıp kalmamak lazım. Oturup güneş battı diye ağlayacak halimiz yok, güneş doğduğunda tekrar ne yapacağımızı karar vermek zorundayız. Bunun için de çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Ravcı, Gençlerbirliği karşılaşmasını kazanıp, yollarına iyi bir şekilde devam etmek istediklerini belirterek, “Gençlerbirliği maçı önemli bir maç. Kazanmak zorunda olduğumuz bir maç. Hem taraftarımızı mutlu etmek adına hem onları tekrar stada geri gelmesi adına” dedi.

“TARAFTARLARIMIZ TAKIMLARINA SAHİP ÇIKSINLAR”

Ravcı, açıklamasında taraftarlara da bir çağrıda bulunarak, şunları söyledi: “Ben sözlerimde hep Yeni Malatyaspor’un büyük taraftarı diye bahsettim sözlerimde, her dönemde. Onlar hakikaten büyük taraftar ve bu kulübün gerçek sahibi de Malatyaspor’un taraftarıdır. Bazılarından küçük bazılarından büyüğüm yaş olarak hem onların kardeşleri hem ağabeyleri olarak onlardan bir ricam var. Evet bazı şeylere kızmış olabilirler ama onlar bu kulübün gerçek sahibi. Burada kişiler gelip geçicidir, bizler profesyoneller gelip geçiciyiz. Yeni Malatyaspor Kulübü var olduğu sahibi taraftar olacaktır. Şahıslara takılıp kalmasınlar, şahıslara olan kızgınlıkları kırgınlıkları nedeniyle takımlarını sahipsiz bırakmasınlar. Bizim şu anda her şeyden fazla taraftara ihtiyacımız var. Biz onlarsız bir hiçiz bir defa onu söyleyeyim. Bizi bundan sonraki maçlarda Gençlerbirliği ve daha sonraki maçlarda bizi kendilerinden mahrum bırakmasınlar. Çünkü dediğim gibi bu kulübün gerçek sahibi taraftardır. Küslükleri kırgınlıkları bir tarafa bıraksınlar ve takımlarına sahip çıksınlar. Bugün profesyonel olarak bu gömleği giymişiz ama bizlerde taraftarız. Yarın o bürgün bu gömleği üzerimizden çıkardığımızda aynı şey bizim için de geçerli. Onlardan ricam bir süre kırgınlıkları küslükleri bir tarafa bıraksınlar, takımlarına sahip çıksınlar.”

Ferdi Durdu – Yeni Malatya Gazetesi / Malatyahaber.com