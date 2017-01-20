Güney Kuşak Yolu’nda Çalışmalar Sürüyor

Malatya Ulaşım Planlamasında büyük öneme sahip 11.5 kilometre uzunluğunda 50 metre genişliğindeki Güney Kuşak Yolu’nun 6.5 kilometrelik bölümünü tamamlayan Malatya Büyükşehir Belediyesi, yolun 7 kilometrelik bölümünü ortadan ikiye ayıran Derme Kanalı’nda genişletme çalışmalarını da sürdürüyor.

Etaplar halinde yapılan projenin 1 kilometrelik bölümünde altyapı çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, bu kısımda üst yapı çalışmalarına başladı. Çevre yolu hava lojmanları kavşağından başlayıp, Fahri Kayahan Bulvarı, Kuyu önü mezarlığı, Derme kanalı hattından devam ederek Çöşnük kavşağında biten kuşak yolunda bugüne kadar 6 milyon TL’lik istimlak yapıldı. Projenin kuyu önü mezarlığı bölümünde ise toplam 2460 mezar şehir mezarlığına nakledildi.

Büyükşehir Belediyesi, Fahri Kayahan Bulvarı ve Tecde yolunu, eski TOKİ konutları ile kentsel dönüşüm projesinin gerçekleştirildiği Beydağı Mahallesine bağlayacak olan 2 kilometre uzunluğunda 50 metre genişliğinde yeni bir bağlantı yolu açma çalışmalarına da devam ediyor. Meyvecilik Araştırma Enstitüsünün arkasında imarlı yolların tamamını açan Büyükşehir Belediyesi, Güney Kuşak yolunun önemli parçalarından biri olan Yusuf Özal Caddesinde de değişim-dönüşüm ve yenileme çalışmaları büyük oranda tamamlandı.

Derme Suyu kanalını yolun ortasına alarak, 7 metre genişliğe çıkaran Büyükşehir Belediyesi, yolu ikiye bölen kanalın sağ ve sol tarafına yürüyüş yolları, 2 metre genişliğinde bisiklet yolu, 3 metre genişliğinde de kaldırımlar yapacak.

Derme Suyu kanalının alt yapı çalışmaları tamamlanan bölümünde devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, proje hakkında açıklamalarda bulundu. Çalışan personele tatlı ikramında bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a bazı daire başkanları ve şube müdürleri de eşlik etti.

Malatya’nın sağlıklı şehirleşmesi için kısa, orta ve uzun vadeli planlamaları hayata geçirdiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, sadece kuşak yolları yapmadıklarını, kuşak yollarını besleyecek bağlantı yolları, imar yolları ve prestij cadde yollarını da Malatya’ya kazandırmaya devam ettiklerini söyledi.

Kuşak yollarının Malatya trafiğini önemli derecede rahatlatacağını ifade eden Başkan Çakır, “Kuşak yolları tamamlandığında doğu-batı istikametinde 2 hat ortaya çıkmış olacak. Bu hem şehir içi trafiğini rahatlatacak hem de transit geçişleri kolaylaştıracak. Örneklemek gerekirse, Çöşnük kavşağına gelen ve Sivas’a gitmek isteyen bir vatandaşımız, şehir merkezine girmeden, Kuzey Kuşak yolu üzerinden Malatya-Sivas Karayoluna gidebilecek. Kayseri’ye gitmek isteyen bir araç, şehir içi yoğunluğuna takılmadan, yine Çevre Yoluna girmeden Güney Kuşak Yolunu kullanarak çok rahat bir şekilde yoluna devam edebilecek.

Kuşak yollarımızda çok mesafeler kat ettik. Çok zahmetli olmasına rağmen yılmadan çalışmaya devam ediyoruz. Güney Kuşak Yolumuz, kentsel dönüşümün yapıldığı bölgelerin de önemli derecede yükünü çekecek. Biz bu yükü bağlantı yolları yaparak çözüyoruz. Kuzey Kuşak yolumuz ise çevre yolu altından geçiyor. Yolumuzun geçtiği bölgelerde gelişimi hızlandıracak. Çocuklarımıza daha iyi bir Malatya bırakabilmek için çalışmalarımıza yaz-kış demeden devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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