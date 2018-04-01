Güney Kuşak’ın 8 Km.’lik Bölümü Tamamlandı
- 50 metre genişliğindeki Güney Kuşak Yolu’nda Kernek Şelale üst bölüme kavşak yapılacak..
Malatya Büyükşehir Belediyesi, Güney Kuşak yolunun Kernek-Beydağı-Cemal Gürsel hattında çalışmalarına devam ediyor.
Malatya kent içi trafiği başta olmak üzere mevcut çevre yolunun yükünü azaltacak Kuzey ve Güney Kuşak Yolları projesini etap etap hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, Güney Kuşak yolunun Kernek bölümünde kavşak yapım çalışmalarına başladı.
8 kilometresi tamamlandı
Toplam uzunluğu 11.5 kilometre olan Güney Kuşak yolu; Çöşnük kavşağından başlayıp, Çöşnük, Fırat, Kernek, Beydağı ve Cemal Gürsel Mahallelerinden geçip, Fahri Kayahan Bulvarı Hava Lojmanları kavşağında son buluyor. 50 metre genişliğinde açılan Güney Kuşak Yolunun bugüne kadar 8 kilometrelik bölümü tamamlandı. Beydağı Kentsel Dönüşüm alanı içerisinde kalan 3.5 kilometrelik bölümde ise çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
Kernek Şelalesi üst tarafına kavşak
Yolun Kernek Şelalesi üst tarafına kavşak çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi, Derme Suyunun geçtiği kanalın 100 metrelik bölümünün üstünü kapatacak.
Büyükşehir Belediyesi Güney Kuşak yolunun önemli parçalarından olan Fahri Kayahan Bulvarı ile Yusuf Özal Caddelerinde geçtiğimiz yıl değişim-dönüşüm ve yenileme çalışmalarını tamamlamıştı.
Çakır: Bütün gücümüzle çalışıyoruz
Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, güney kuşak yolunda incelemelerde bulundu. Yapılacak çalışmalarla ilgili bilgiler veren Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, 2 kuşak yolunda da son çalışmaları yaptıklarını söyledi.
Kuzey Kuşak yolunun Şehir Mezarlığı-Çarmuzu hattının bittiğini vurgulayan Başkan Çakır, “Malatya’nın güneyinde gerçekleşen kentsel dönüşüm projesi ile burası ayrı bir şehir hüviyetine büründü. Doğu-batı istikametindeki hatta her yıl önemli mesafeler kat ettik. Güney kuşak yolunda Kernek Şelalesinin üstünde bir kavşak çalışmamız var. Burada kot farkı 3-4 metre bu bölümü aşağı çekeceğiz. Yolda 110’un üzerinde yapı vardı. 44 yapının yıkımı gerçekleştirdik. 35 civarında ev sahibiyle de anlaştık. Geriye kalan evlerle ilgili görüşmeler devam ediyor. Bunların yıkılmasıyla birlikte Güney kuşak yolu büyük oranda açılmış olacak. 2 kuşak yolumuzu da bitirmeyi arzuluyoruz. Bunun içinde bütün gücümüzle sahada çalışmaya devam ediyoruz” dedi.
Kuzey kuşak yolu ile ilgili de bilgiler veren Başkan Çakır, “Yolumuzun asfaltı yapıldı. Yakın zamanda bu hattı hizmete açacağız. Kuzey kuşak yolunun 1.4 kilometrelik bölümü kaldı. Hanımınçiftliği hattını Battalgazi yoluna bağlayacak viyadük projemiz hazır. Bu bölümde 77 ev yolumuzun üzerinde bunlar ilgili olarak görüşmelerimiz devam ediyor” dedi.
Bülten- malatyahaber.com
Ben uzun yıllar dışarda okumuş ve çalışmış bir insanım. Ve kısa zaman önce memleketime geldim. Malatya Hava Alanı yolunu görünce dedimki ” Malatya da biseyler olmuş ” şehir merkezine yaklaştıkça ise şaşkınlığım heyecanım duygusallığım hepsi birbirine karıştı. Inanılmaz gelişmiş ve güzelleşmiş bir Malatya gördüm. Bunu dışardan gelenler daha iyi farkeder. Her Anlamda bu denli gelişen bir memleketim olduğu için ve buna katkı sağlayan bir belediyemiz olduğu için çok gururlandım. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Inanıyorum ki Malatya Bu Belediyecilik Anlayışı ile çok çok daha iyi yerlere gelecek..
Yapilan Uğraşa, verilen Emeğe Biraz Duyarlı Olmak Gerekiyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi Her Bakımdan Gerçekten Çok Çalışıyor. Yollar genişledikçe, trambus ve otobüs sayısı arttıkça, alt ve üst yapı çalışmalarında gece gündüz demeden Malatya Halkının refahı artsın, daha güzel bi yasam alanına sahip olalım diye verilen hizmetler gözardı edilemez.
Yapılan çalışmaları günü birlik değil geleceğe dayalı uzun vadeli yapan işinin ehli bir başkan ve ekip allah razı olsun
Eski kernek gözümün önüne bir geldi de oturup çay içmeyi bırak yürüyemiyorduk bile. Helal olsun başkan. Geç kalınmış bir proje ama gayet başarılı gidiyor bittiğinde de gayet başarılı olacak. Malatyamız yüz ölçümü olarakta kültür olarakta genişliyor inşallah
Malatya için alternatif projelere imza atan örnek belediye başkanı Allah razı olsun
Yorumlara bakınca gülmekten ölüyorum. Adam yapıyor beğenmiyorlar, yapmıyor neden yapmıor diyorlar. Ben malatyalı değilim. 5 yıldır üniversite için buradayım dedikleri gibi haset malatyaymış. Malatyasporun durumu oldukça başarılı bütçesine göre takıma göre yönetim istifa, belediye çalısır çakır istifa, malatyahaber yanlış haber paylaşır yönetim istifa. Ne istediklerini kendileri de bilmiyor. Kesin iş istemişlerdir yok demişlerdir. Harbiden haset malatyaymış helal olsun size.. 👏🏻
Malatyamızın Ulaşımını rahatlatacak devasa bir proje mimarlarına teşekkürler
geldiğin günden bu yana bir ilerleme kaydedemedin başkan inşallah partin seni tekrar aday göstermez belediyecilik anlamında çok başarısızsın şehir sayende daha karma karışık bir hal aldı. on yıldan fazla görevdesin alternatif bir çevre yolu yapamadın ki bu senin seçildiğin ilk dönemde sözünü verdiğin bitirmen gereken bir projeydi. kuzey mi güney mi on yılda karar veremedin. kısacası artık ileri görüşlü çalışkan bir başkan istiyoruz
Yanlış biliyorsunuz bu yol kuşak yolu hem kuzeye hem Güneye yapılıyor, bu belediyenin işi. Çevreyolu belediyenin işi değil, karayollarının. Oraya da karar verildi ve çalışmalar başladı, kuzey Çevreyolu olarak
Birnci olarak çevre yolunu belediye değil karayolları yapar. Bunu bi öğrenin. Büyükşehir, ilçe belediyeler, merkes belediyeler ve kara yolları görevlerine bi bak öğren öyle..
İkinci olarak 2009 da ki malatyaya bir bak, bilmiyorsan arşivden sana foto atayım mail ver. Birde şimdiki malatyaya bak. İleri görüşten kastın belediyeyi iş kapısı olarak görmekse veya başka bir menfaat görüşüyse yanlış yerdesin.
Türkiyenin en büyük hayvan barınağı
Türkiyede ilk çevre entegre
Hüriyet parkı
Yaşam spor merkezi
Orduzu tabiat parkı, ( hayvanat bahçesi ve parkı )
Malatyasporun onursal başkanı ve malatya belediye sporun yeni malatyaspor olması
Asfaltlanmamış köy yolu bırakmaması
Komple malatyanın alt yapısını sıfırdan yapması
Daha sayma mı istersen mailini ver oradan ben sana 9 yıllık komple projeleri yapılanları çıkartırım araştırmacı yorumcu 😉
Yoksa bu kusak yolu dedigi yerden yine bozmakayanin trOmbusleri mi gececek? Onun icin mi yolu genislettiler?
yapılan çalışmalar resimde ki gibi değil bir iş yapıyorsunuz saygı duyuyoruz bari.
adam gibi bir defa yapın saygılar .
Kavsak derken koprulu kavsak mi? Yoksa ortasina saat kondurdugunuz doner kebap kavsak mi?
Millet meydanlarina izmir saat kulesi gibi diker bizim saffetler de doner kavsaklara saat kulesi diker
Gorevin boyunca kac tane alt gecit koprulu kavsak yaptin eeeeeeeey baskan
Kernegin ustune nasil bir kavsak yapilacak sayin editor biraz daha aciklayici yazmanizi bekliyoruz
Yeşiltepe yoluna diktiği dünyada örneği olmayan kavşaktan yapmasin dua ein