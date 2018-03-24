Güneyspor Türkiye Finallerine Gidecek

Basketbol Federasyonu U15 Erkekler Basketbol Malatya 4. Grup Müsabakaları tamamlandı. Adana Güneyspor Türkiye finallerine gitme hakkını kazandı.

Hatay Güney Akademi, Gaziantep Basketbol, Kayseri İstem Koleji, Osmaniye Tempo 80, Malatya Gençlik Hizmetleri ve Adana Güney Spor’un mücadele ettiği Basketbol Federasyonu U15 Erkekler Basketbol Malatya 4. Grup Müsabakaları son gün oynanan karşılaşmalarla birlikte tamamlandı.

Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen ve beş gün süren müsabakalar sonucunda Adana Güney Spor Türkiye finallerine, Gaziantep Basketbol ve Kayseri İstem Koleji ise yarı finallere gitme hakkını elde etti.

Son gün müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle:

Gaziantep Basketbol-Güney Akademi: 73-43

Osmaniye Tempo 80-Malatya Gençlik Hizmetleri: 62-68

Adana Güney Spor-Kayseri İstem Koleji: 75-49.

Yeni Malatya Gazetesi