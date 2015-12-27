Günlük Kirası 23 Bin Lira!

TCDD 5 Bölge Müdürlüğü tarafından 35 Km’lik yol yenileme ve bakımı için işçilik ve kullanılan malzeme hariç sadece iş makinesine 690 bin lira ödendi. 1 Km. yol yenileme ve bakım masrafı ise malzeme ve işçilik hariç 19 bin lirayı geçti.



Yüksek maliyetin nedeni ise kiralanan ve buraj makinesi adı verilen iş makinesi. Bölge Müdürlüğü tarafından demiryollarının tamiratı ve yenileme çalışmalarında kullanılmak üzere kiralanan aracın günlük kira ücreti 23 bin TL (23 milyar lira) lira.



TCDD’ye yakın kaynaklar “Genel müdürlükçe alınan kararlar doğrultusunda demiryollarımızın bakım-onarım ve yenileme gibi çalışmalarını 3. Şahıslara yaptırıyoruz. Araçların günlük tutarlarının 23 bin lira olduğu doğrudur ama bunlar çok özellikli araçlar.” diyerek araçların günlük tutarlarının normal olduğunu savunurlarken, bazı ilgililer ise “Evet. Özellikli makineler olduğu doğrudur. Ama 23 bin lira ise çok büyük bir rakam. Bu kadar olmaması gerekir” diyerek fiyatların aşırı yüksek olduğu belirtirlerken, iş makineleri operatörleri “Devletimizin parasına yazık. Bu kadar parayla birçok kişi çalıştırılır ve onlara iş kapısı yaratılır” diyerek devletin parasının çarçur edildiğini öne sürdüler.



Yol sıkıştırma, nivelman ve kot farklılığı gibi pürüzleri yok etmesi gibi bir çok özelliği olan ve demiryollarını standartların üzerinde olmasını sağlayan iş makinesinin açık ihale ile kiralamasına gidildi. Yapılan ihale sonrasında günlüğü 23 bin lira olan iş makinesi kiralanmasına karar kılındı. 33 günde 35 Km yol bakımı ve onarımı yapan iş makinesi için 690 bin lira ödeme yapıldı.



TCDD yetkilileri “ Genel Müdürlüğümüz tarafından alınan karar gereği yol yenileme-bakım onarım gibi işler üçüncü kişilere yaptırılacak. Bu karardan hareketle biz de ihaleye çıktık. Ankaralı bir firma bu ihaleyi kazandı. 3-4 yıldır bütün bölge müdürlüklerinde bu uygulama vardı. Firmalar can ve mal emniyeti bakımından bölgemize gelmek istemiyorlardı, Alman üretimi olan iş makineleri çok özellikli ve diğer bölgelere göre biz çok ucuza kiraladık” diyerek iş makinesine ödenen paranın fazla olmadığını iddia ettiler.



İş makinesi operatörleri ise “ Devletin parasına yazık, 33 gün ödenen 690 bin liranın üzerine biraz daha koyarsanız sıfır bir makine alırsınız. Üstelik de ödenen parada, kullanılan malzeme ve işçilik de yok. Bu sadece makineye ödenen para. O kadar para ile birçok işçiyi istihdam edebilirsiniz. Bir operatörün demiryoluna aylık maliyeti brütlerle birlikte 2.5-3 bin lira. Yani günde brüt yüz lira. Ama bir makineye günde 23 bin lira ödeniyor. Bu mantığı anlamak gerçekten güç.” diyerek devletin parasının çarçur edilmesinin yanı sıra çalışanlarına bir araç kadar değer verilmediğini iddia ettiler.



Söz konusu makine, halen TCDD 5. Bölge Müdürlüğü’ne ait alanda muhafaza ediliyor.

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