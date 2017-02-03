Günpınar ve Tohma Kanyonu’nda Kış Manzaraları

Malatya’nın Darende ilçesinde özellikle gece saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve soğuk hava nedeniyle Günpınar Şelalesi ile Tohma Kanyonu üzerinde yamaçlardan çıkan sular dondu.

İlçede hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesi nedeniyle önemli turizm merkezlerinden biri olan Günpınar Şelalesi’nin büyük bir bölümü dondu.

Tohma Kanyonu boyunca yamaçlardan çıkan sular da donunca buz sarkıtları oluştu.

Büyük bölümü donan şelale ve kanyondaki buz sarkıtları tabloları aratmayan görüntüler oluşturdu.

Meteoroloji verilerine göre, Darende’de hafta sonundan itibaren sıcaklık yükselmeye başlayacak, önümüzdeki hafta ise yağışlar etkili olacak.

AA