Gürkan Fidanlıkta İnceleme Yaptı

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü Fidanlığı’nda incelemelerde bulundu. Başkan Gürkan, “Park Bahçeler Müdürlüğümüzün fidanlığında, fidan yetiştirilmesi işlerimizi daha da kolaylaştırıyor” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü Fidanlığı’nda incelemelerde bulunarak, bilgiler aldı. Burada açıklamada bulunan Başkan Gürkan, “Park Bahçeler Müdürlüğümüzün fidanlığında fidan yetiştirilmesi ve nakil noktasında ilgili düzenlemeleri yapmış olmaları işlerimizi daha da kolaylaştırıyor. Fidanlarımızın stoklanması da yapılmış. Dayanıklı fidanları da belirlemişler. Şuan burada çam fidanları, çınar ve diğer ladin türü fidanlarımızda burada bulunmaktadır. Bu fidanlarda en kısa sürede ilgili yerlere nakil edilerek dikimleri gerçekleştirilecek. Şuanda Battalgazi Belediyesi olarak gerek Devlet Su İşleri ile yapılan protokol çerçevesinde, gerek Orman Bakanlığı ile yaptığımız protokol çerçevesinde İspendere bölgesini ağaçlandırma noktasında bin 217 dönümlük bölgenin ağaçlandırma çalışması yapılıyor. 70 kilometrelik teraslama çalışması yapıldı. Diğer taraftan belediyemizin 40 dönümlük ön bahçemizin ağaçlandırılması çalışmaları sürüyor. Akabinde ise Engelsiz Yaşam Merkezi’mizin çalışmaları yine aynı şekilde devam etmektedir. Önümüzdeki bahar ile birlikte Sosyal Yaşam Merkezi’nin çevre düzenlemesi ve diğer tarafta ise cari anlamdaki park bahçelerimizin bakım onarımı ve ihdas edilen alanların park haline getirilmesi için ilgili arkadaşlarımız gerekli çalışmaları yürütüyorlar. Bu çalışmalardan dolayı arkadaşlarımı kutluyorum. Tebrik ediyorum. İnşallah bu fidanlar da ağaç haline gelir. Bunların sevap ve ecrine de hep birlikte nail oluruz” dedi.

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