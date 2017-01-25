Gürkan; “Malatya’ya Güzel Hizmetler Sunacağız”

DSİ 92. Şube Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası inşaat alanında incelemelerde bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Nisan ayı sonu itibariyle yeni hizmet binasına taşınması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Nevzat Aslan ve bazı birim müdürleri ile birlikte DSİ 92. Şube Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Gürkan; “DSİ Hizmet binasında incelemelerde bulunmak üzere bugün inşaat alanına geldik. Yaptığımız çalışmalarda gördüğümüz değerlendirmeleri ilgili müteaahhit yetkili arkadaşlara da ilettik. Biz tabi burayla ilgili ve kendi hizmet binamızla ilgili düşüncelerimiz, Nisan ayı sonu itibariyle hem DSİ buradaki kendi hizmet binasına, bizlerinde DSİ alanı içerisinde yaptığımız hizmet binamıza taşınmamızdır. Bu arada yapılan işlerin o süreç içerisinde yapılıp yapılamayacağı noktasında bizzat yerinde görüp incelemek maksadıyla bugün buraya geldik. İlgili müteahhit firma yetkilileri ile de görüştük. İnşallah bizim belirlemiş olduğumuz takvim çerçevesi içerisinde süreç devam edecek. Süreçte de şu anda gördüğümüz kadarıyla her hangi bir eksiklik ve aksaklık yoktur. Zaman çizelgesine uyulacağı kanaatindeyim. Çok olağanüstü bir hadiseler olmadığı takdirde Nisan ayı itibariyle de DSİ 50 dönüm gibi bir araziye yayılmış, bütün birimlerinin birarada olduğu bir binaya taşınacaklardır. İnşallah bu bina DSİ çalışanlarına hayırlı olur ve güzel hizmetler yürütürler. Bizlerde belediye çalışanları olarak oradaki yapmış olduğumuz hizmet binasına taşınarak, Malatya’mıza daha güzel hizmetler sunma noktasında gayretlerimiz ve çabamız devam edecek” dedi.

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