Gürkan MÜSİAD’ı Ziyaret Etti

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Gürkan, MÜSİAD Malatya Şubesi yeni yönetimine başarılar diledi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, MÜSİAD Malatya Şubesi’ni ziyaret ederek, yeni yönetime hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, MÜSİAD’ın Türkiye’nin önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu belirterek, “Yeni seçilen MÜSİAD başkanımız ve değerli yönetim kurulunu bizzat yerinde tebrik etmek maksadıyla MÜSİAD Malatya Şubemize geldik. Başkanımız ve değerli üyelerinin misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum. MÜSİAD işverenlerimizin kuruluşudur. Bu gün ülkemizde ve Malatya’mızda işveren anlamında, istihdam anlamında, üretim anlamında önemli bir yere sahiptir. Bu anlamda çalışmalarını takip ediyorum ve çalışmalarını tebrik ediyorum. Orta ölçekli sermayenin güçlenmesi ve istihdam alanının genişletilmesi ve üretime katkıda bulunması, bunlarla birlikte büyük sermaye ve büyük sermaye kuruluşlarına alt basamak, ara eleman gücü yetiştirme noktasında ve onlar için yedek parça üretme noktasında ki çalışmalarının yakından takip ediyoruz. İnşallah MÜSİAD Malatya Şubemiz burada ki işadamlarımızı bir araya getirmekte, problemlerini çözmekte ve bürokrasi ile olan sıkıntılarını aşma noktasında büyük gayret göstereceğine inanıyorum. Şimdiye kadar MÜSİAD yöneticilerimizin çalışmaları, Malatya’ya sağladığı katma değerle gerçekten takdire şayan çalışmalar kaydettiler. Bundan sonraki süreçte Hüseyin Başkanımızın delaletinde inanıyorum ki yönetim kurulu arkadaşları ile birlikte MÜSİAD şubemizin üyeleri ile birlikte daha güçlü bir çalışma temposu için de hem Malatya’mızın ekonomisine, hem de Türkiye ekonomisine önemli katma değer üreteceğine inanıyorum” dedi.

MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Sayın Battalgazi Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’ı ziyaretlerinden dolayı ziyadesiyle memnun olduk. Kendilerine MÜSİAD il yönetimi tebrik etmek için gelmelerinden dolayı ayrıca teşekkür ediyoruz. Bu ziyaretin inşallah son olmayacağını ve ilk olduğunu bundan sonra da yine üyelerimiz ile ilgili her ne var ise kendisi ile görüşeceğimizi, kendisinin yardımlarına talip olduğumuzu bilinmesini istiyoruz. Ziyaretlerinden dolayı da ayrıca teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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