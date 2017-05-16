Gürkan Yeniden TKB Encümeninde

Tarihi Kentler Birliği (TKB) Sivas Buluşması’nı gerçekleştirdi. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Sivas ilinde yapılan toplantıda, Tarihi Kentler Birliği Encümen Üyeliğine yeniden seçildi.

Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Toplantı Salonu’nda gerçekleşen Tarihi Kentler Birliği 2017 yılının ilk olağan meclis toplantısına, Çekül Vakfı Başkanı Metin Sözen, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ve Tarihi Kentler Birliği Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Yozgat Belediye Başkanı Dr. Kazım Arslan, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Kahramanmaraş Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Kültür Müdürü Kadir Pürlü ile çok sayıda ilçe, belde belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri katıldı. Tolantıda encümen üyesi seçimi yapıldı. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yeniden Encümen Üyesi seçildiği Tarihi Kentler Birliği 2017 yılının ilk olağan meclis toplantısında yeni encümen üyesi şu isimlerden oluştu;

Yeni Encümen Üyeleri:

1- Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik

2- Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi

3- Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın

4- Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu

5- Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan

6- Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan

7- Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeleri:

1- Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu

2- Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun

3- Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya

4- Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı

5- Altınova Belediye Başkanı Metin Oral

Öte yandan Tarihi Kentler Birliği (TKB) Sivas Buluşması’nda, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Rize Belediyesi, Söğütlü Belediyesi, Efeler Belediyesi, Of Belediyesi, Yeniçağa Belediyesi ve Kuyucak Belediyesi Tarihi Kentler Birliği’ne üye olurken, üye sayısı 451’e ulaştı.

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